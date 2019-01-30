Экс-тренер женской сборной по биатлону рассказал о фантазиях Родченкова

Бывший главный тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер сообщил, что экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в своих заявлениях о допинговых нарушениях придумал много того, чего не было в реальности.

«Я прекрасно понимаю, как устроен современный информационный мир: велика вероятность, что люди выдернут самое «горячее», извратив смысл всего прочего. По большому счету и Родченков ее извратил, просто придумав многое из того, чего не было в реальности», — заявил Пихлер, передает РИА «Новости».

По его словам, он всегда был готов поддержать обвиненных в нарушении антидопинговых правил российских спортсменок Ольгу Зайцеву Яну Романову в CAS (спортивный арбитражный суд) и предоставить доказательства.

В конце 2017 года Международный олимпийский комитет решил не пускать на Олимпиаду-2018 персонал, работавший с российскими спортсменами, среди которых был Пихлер. К тому времени специалист тренировал сборную Швеции. Через некоторое время МОК изменил свое решение, и немецкий специалист поехал на Игры в Пхенчхан.

«Сама ситуация, безусловно, порядком меня взбесила. У меня прекрасный адвокат, благодаря которому вопрос с моей поездкой на Игры решился достаточно быстро. Но я и сам к тому времени понимал, что правды в показаниях Родченкова не слишком много», — пояснил тренер.

Пихлер тренировал российских биатлонисток с 2011 года, его контракт закончился в сезоне 2013/14.

«Могу сказать: за все время моей работы в России у меня ни разу не возникло повода задуматься о том, что мы что-то делаем не так. Каждый божий день я лично проверял и анализировал огромное количество информации, включая биохимические показатели крови. Если бы заметил что-либо странное или аномальное, то первым бы забил тревогу. Поэтому всегда повторял и буду повторять: все мои спортсмены были абсолютно чисты. Я в это верю», — отметил тренер.

Он добавил, что не является профессиональным следователем, который может разбирать подобные дела.

«Но есть логика, о чем я тоже много раз говорил. Какие махинации могли быть, когда моя команда проводила почти все тренировочные сборы в Европе? Какие махинации могли быть у Ольги Зайцевой, которая даже в Россию между сборами не возвращалась — жила с мужем в Бельгии? Нас и проверяли-то исключительно западные лаборатории. И Родченков будет утверждать, что Зайцева только на допинге и бегала? Кто здесь нечестно играет? IBU? WADA? Лаборатории, которые ни разу не нашли ничего подозрительного? Или все-таки Родченков врет?», — высказался Пихлер.

В январе адвокатская контора Кристофа Вишеманна, курировавшая ряд дел российских спортсменов, заявила, что МОК скрыл доказательства невиновности российских спортсменов перед Олимпийскими играми 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

В 2018 году в прошлом году комиссия МОК пожизненно отстранила от Олимпиад 43 российских спортсменов, аннулировав их результаты на Играх в Сочи. CAS, рассмотрев 39 апелляций, полностью оправдал 28 россиян, с оставшихся 11 был снят пожизненный запрет на участие в Играх.