Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен одержал первую в карьере победу на этапе Кубка мира, выиграв спринт в Солт-Лейк-Сити с результатом 23:29,7. Всего 1,3 секунды уступил ему второй призёр Стефан Детьё из Франции. Замкнул тройку лучших немец Роман Реес (+22,4).
Лучшим из российских биатлонистов с одним промахом стал Евгений Гараничев (+1.07,3), занявший 15-е место. Александр Поварницын показал 24-й результат, а лидер нашей сборной и второй номер мирового рейтинга Александр Логинов финишировал 28-м. Эдуар Латыпов занял 48-е место, Юрий Шопин стал 55-м, а худший в команде Сергей Корастылёв с 77-м результатом не попал в гонку преследования.
По итогам спринта норвежец Йоханнес Бё за две гонки до конца сезона стал обладателем малого хрустального глобуса в зачёте спринтерских дисциплин.
Как сообщал News.ru, накануне россиянка Маргарита Васильева заняла 14-е место в женском спринте.