Норвежец Кристиансен одержал первую в карьере победу на КМ по биатлону

Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен одержал первую в карьере победу на этапе Кубка мира, выиграв спринт в Солт-Лейк-Сити с результатом 23:29,7. Всего 1,3 секунды уступил ему второй призёр Стефан Детьё из Франции. Замкнул тройку лучших немец Роман Реес (+22,4).

По итогам спринта норвежец Йоханнес Бё за две гонки до конца сезона стал обладателем малого хрустального глобуса в зачёте спринтерских дисциплин.