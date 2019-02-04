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Тихонов раскритиковал Шипулина 

Рамблер + ещё 4 14 часов назад
Фото: РИА Новости
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в интервью «Спорт-Экпсрессу» прокомментировал решение Антона Шипулина баллотироваться в депутаты Государственной Думы. По словам бывшего президента Союза биатлонистов России, спортсмен, несмотря на многомиллионные траты на его подготовку со стороны государства, заранее знал, что не будет продолжать карьеру.
«На него потратили сумасшедшие деньги! Речь не об одном миллионе долларов идет. Два тренера, врач, массажист, все условия. А он себя не реализовал. Обманул всех, что будет продолжать карьеру», — заявил Тихонов.
Олимпийский чемпион подчеркнул, что Шипулин не тренировался должным образом, поскольку знал, что «нет у него будущего в спорте».
«После этого вранья в Госдуму полез, где ничего делать не нужно. Не хрен там олимпийцам делать! Зачем они туда лезут?» — задался вопросом Тихонов.
По его словам, спортсмен должен отработать в шахте деньги, которые на него потратило государство, назвав Шипулина обманщиком, в то время, как «из него слепили гения земли русской».
В конце декабря Антон Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры. Свое решение чемпион Олимпийских игр 2014 года объяснил ослабившимся здоровьем, падением своего интереса к биатлону и «опустившимися руками» из-за политической обстановки и грязи в спорте.
Комментарии3
Биатлон , Александр Тихонов , Антон Шипулин , Госдума
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