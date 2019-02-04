Биатлон без будущего? У сборной России — антирекорд на чемпионате мира

Две медали в 16 гонках — это полный провал! Бывшая россиянка, выступающая в новом сезоне за команду Украины, в одиночку добилась большего.

Не каждый чемпион среди юношей впоследствии вырастает в чемпиона среди взрослых атлетов. Также не каждый выдающийся спортсмен разделывал всех под орех на уровне юношей. Это всем понятно. И только этим мы можем утешать себя по итогам чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров, где сборная России показала худший результат в своей истории.

Катастрофа. Антирекорд

Уже после первых гонок на чемпионате мира в Осрблье было понятно, что что-то идёт не так. В 2018 году на турнире в Эстонии российские спортсмены боролись за медали в каждой гонке и по итогам 11 стартов из 16 были на пьедестале. В Словакии же всё давалось очень тяжело. Лучшие из наших парней были во втором-третьем десятке. Девушки — чуть выше, но тоже без блеска.

30 января мужской квартет выступил неожиданно ярко — выиграл юниорскую эстафету. Карим Халили, Ильназ Мухаметзянов, Вадим Истамгулов и Василий Томшин смогли подняться на высшую ступень пьедестала почёта, даже несмотря на штрафной круг на втором этапе. Победа в яркой борьбе подарила российским болельщикам надежду, что не всё ещё потеряно. Однако в оставшиеся дни россияне смогли добыть всего одну медаль: Карим Халили с чистой стрельбой занял второе место в 10-километровом спринте, уступив норвежцу Соруму.

Таким образом, в 16 гонках чемпионата сборная России завоевала две награды и вырвала чистое седьмое место в борьбе со сборными Китая и Гренландии, также имеющими в активе по одной победе. Учитывая, что Россия с 2010 года выиграла восемь подобных турниров, забирая в среднем по 9-12 медалей, из которых четыре-пять золотых, выступление в 2019 году — это катастрофа! Прежний антирекорд датировался 1998 годом. Тогда сборная России в четырёх (!) гонках завоевала три медали — золото и две бронзы. Ещё одна неудача была в 1999-м: тогда в восьми гонках было четыре медали, но без золота. Но две награды в 16 гонках — это худший результат команды в истории. В чём причина такого провала, ещё предстоит разобраться. Победу в общекомандном зачёте, кстати, праздновали норвежцы: десять медалей, четыре победы. На втором месте французы с шестью наградами, на третьем — словенцы с четырьмя.

Победы экс-россиян

Есть и ещё один досадный факт, который можно выявить, просто заглянув в список победителей и призёров. Больше медалей, чем вся сборная России, завоевали уроженцы нашей страны, переехавшие к соседям буквально полгода назад — в летнее межсезонье 2018-го. Екатерина Бех проходила процесс натурализации в июле-августе вместе с Анастасией Рассказовой и Оксаной Москаленко. «Нам спортсменки такого уровня в любом случае не помешают, особенно учитывая некоторый кадровый дефицит, который у нас есть в этой возрастной категории», — реагировал на этот переход президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.

И как же в очередной раз вышло так, что спортсменка, которая в России никогда не блистала и к сборной была даже не близко, вдруг расцвела и всех бывших соотечественниц объехала? У российских девушек и юниорок — ноль медалей. У одной Бех — два золота. А ведь есть ещё и Никита Лобастов, который в новом сезоне выступает за Беларусь. В индивидуальной гонке на 15 километров он завоевал серебряную награду. Лучший из россиян в той же дисциплине финишировал на 23-м месте, отстав от Лобастова более чем на две минуты.

Будущее сборной России?

Для России героем чемпионата мира стал Карим Халили, который и в эстафете свой первый этап прошёл уверенно, и в спринте добрался до единственной для сборной личной награды. Тем, кто не первый год следит за соревнованиями юношей и юниоров, Халили уже хорошо знаком. Он заявил о себе ещё три года назад на юношеских Олимпийских играх в Лиллехаммере, где добрался до бронзы в гонке преследования, а в эстафете стал пятым. Потом были медали юношеского чемпионата мира 2016/17, а через год и титул чемпиона мира по юниорам в эстафете. В целом Халили очень стабилен и, скорее всего, через год-другой заставит говорить о себе, как о серьёзном претенденте на попадание в состав сборной на этапы Кубка мира. Что касается необычного имени спортсмена, то всё объясняется очень просто: отец биатлониста — афганец, женившийся на русской девушке. Детство он провёл в Сергиевом Посаде, там же и начал заниматься лыжными гонками. Кстати, на лыжи Карим решил встать после того, как увидел по телевизору Бьорндалена. Попробовал сам и понял — это то, чему хочется посвятить жизнь!

Гренландская слава

А самая крутая история завершившегося чемпионата мира — это золото сборной Гренландии. Если вы давно и внимательно смотрите биатлон, то сборная Гренландии у вас ассоциируется с самобытной парой Слеттемарков: участником Олимпиады-2010 и президентом федерации биатлона Гренландии Эйстейном и его женой Уилок, принимавшей участие в семи чемпионатах мира и как-то раз даже добравшейся до топ-50 на самом высоком мировом уровне. Вы удивитесь, но в Осрблье медаль опять досталась семейству Слеттемарков. У Эйстена и Уилок подросла дочка — Укалек Астри. В индивидуальной гонке она прошла все огневые рубежи без промахов, но даже если бы и оставила одну мишень незакрытой, то всё равно бы победила: преимущество над серебряным призёром составило минуту с лишним.

Эту победу нельзя называть случайной. Год назад в Эстонии Укалек остановилась в шаге от пьедестала в гонке преследования, а на завершившемся турнире помимо первого места заняла шестое и четвёртое в связке спринт — пасьют. Кто знает, может быть, Слеттемарк-младшей удастся прославить гренландский биатлон даже сильнее, чем вышло у её знаменитых родителей?