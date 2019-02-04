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Российские биатлонисты прилетели на Кубок мира в Канаду без винтовок 

Вести.Ru + ещё 15 12 часов назад
Российские биатлонисты столкнулись с проблемами перед участием в очередном этапе Кубка мира, который пройдет с 7 по 11 февраля в канадском Кэнморе. Национальная команда прилетела в Северную Америку без винтовок, потому что не получила разрешение на их провоз.
Как сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев, спортсмены должны получить оружие 5 февраля. При этом он добавил, что отсутствие винтовок не повлияет на подготовку команды, которая проведет одну тренировку без оружия.
"Наши американские партнеры не сделали разрешение на ввоз оружия, — сказал Драчев, которого цитирует ТАСС. — Полтора месяца назад от нас взяли документы, а позвонили только за несколько часов до вылета, сообщив, что через США с оружием команда лететь не может. Поэтому она уже улетела, завтра отправляем оружие напрямую в Канаду".
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Биатлон , Видео , ИТАР-ТАСС
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