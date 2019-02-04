Российские биатлонисты прилетели на Кубок мира в Канаду без винтовок

Российские биатлонисты столкнулись с проблемами перед участием в очередном этапе Кубка мира, который пройдет с 7 по 11 февраля в канадском Кэнморе. Национальная команда прилетела в Северную Америку без винтовок, потому что не получила разрешение на их провоз.

Как сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев, спортсмены должны получить оружие 5 февраля. При этом он добавил, что отсутствие винтовок не повлияет на подготовку команды, которая проведет одну тренировку без оружия.