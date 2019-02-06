Стали известны подробности дела против Устюгова

Новая информация о возможной причастности российского биатлониста Евгения Устюгова к нарушению антидопинговых правил была представлена исполнительному комитету Международного союза биатлонистов. Об этом со ссылкой на пресс-службу организации сообщает ТАСС

В пресс-службе IBU агентству рассказали, что председатель рабочей группы союза по борьбе с допингом представил исполкому доклад, содержащий обновленную информацию по делам 13 спортсменов.

О возможном нарушении Евгением Устюговым антидопинговых правил стало известно еще в апреле 2018 года. По данным СМИ, россиянина подозревают в приеме допинга во время Олимпийских игр 2010 и 2014 годов, на которых он завоевал золотые медали в масс-старте и эстафете соответственно.