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Стали известны подробности дела против Устюгова 

Рамблер + ещё 3 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Новая информация о возможной причастности российского биатлониста Евгения Устюгова к нарушению антидопинговых правил была представлена исполнительному комитету Международного союза биатлонистов. Об этом со ссылкой на пресс-службу организации сообщает ТАСС.
В пресс-службе IBU агентству рассказали, что председатель рабочей группы союза по борьбе с допингом представил исполкому доклад, содержащий обновленную информацию по делам 13 спортсменов.
Четверо из них россияне — Устюгов, а также биатлонисты Светлана Слепцова, Александр Чернышов и Александр Печенкин.
Также IBU расследует причастность к нарушению антидопинговых правил девяти биатлонистов из Казахстана — Яна Савицкого, Антона Пантова, Максима Брауна, Алины Райковой, Анны Кистановой, Галины Вишневской, Ольги Полтораниной, Василия Поткорытова и Дарьи Климиной-Уссановой.
О возможном нарушении Евгением Устюговым антидопинговых правил стало известно еще в апреле 2018 года. По данным СМИ, россиянина подозревают в приеме допинга во время Олимпийских игр 2010 и 2014 годов, на которых он завоевал золотые медали в масс-старте и эстафете соответственно.
Комментарии5
Биатлон , Антон Пантов , Галина Вишневская , Александр Чернышов , Максим Браун , Александр Печенкин , Светлана Слепцова , Евгений Устюгов , Ян Савицкий , Ольга Полторанина , ИТАР-ТАСС
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