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Шанс для россиян: норвежцы испугались мороза на этапе КМ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В календарь седьмого этапа Кубка мира по биатлону внесены изменения из-за жуткого холода в канадском Кэнморе. Во время соревнований ожидается понижение температуры до минус 30 градусов. А сборная России наконец получила винтовки, которые ранее не удалось доставить из-за отсутствия соответствующего разрешения.
Международный союз биатлонистов (IBU) внес изменения в календарь седьмого этапа Кубка мира в канадском Кэнморе. Как информирует NRK, в предстоящие выходные температура воздуха может опуститься до минус 30 градусов, тогда как IBU не разрешает проводить старты при температуре ниже 20 градусов.
Изменения коснулись формата гонок. Завтра, 7 февраля, состоятся индивидуальные гонки в сокращенном режиме — 15, а не 20 км у мужчин и 12,5 вместо 15 км у женщин.
8 февраля на этапе в Кэнморе должен был стать выходным днем, теперь же на этот день с 9 февраля были перенесены эстафетные гонки. А 9 февраля пройдут масс-старты.
Из-за резкого похолодания организаторы этапа столкнулись с проблемой заполняемости трибун — зрителей ищут по объявлению.
Пресс-служба лыжного клуба Кэнмора опубликовала сообщение о наборе 200-300 человек, которые должны посетить соревнования.
Как отмечается, наиболее трудно заполнить трибуны на женскую индивидуальную гонку, которая запланирована уже на 7 февраля.
Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф подходит к стартам без оптимизма. Как отметила спортсменка,
никто не согласится выступать, если температура опустится до минус 20.
«Если температура опустится ниже 20 градусов, думаю, никто из нас выступать не захочет. Кажется, я в таких условиях еще никогда не соревновалась. Будет интересно стрелять с двумя парами перчаток на руках», — сказала Экхофф.
Лидер общего зачета Кубка мира Йоханнес Бё одобряет решение укоротить время гонок. Норвежец намерен кататься с грелками на запястьях.
«Такие морозы — это ужас для легких, но выдержать подобное на протяжении 30 минут еще можно. Плохо, когда замерзают пальцы, это сказывается на стрельбе. Об этом все думают в первую очередь», — начал Бё.
Я буду выступать с грелками на запястьях. Это отлично работает.
Надо было сделать то же самое в Пхенчхане. Тогда я думал, что это запрещено. Но, когда мы обратились в IBU, нам сказали, что никаких проблем нет. Я готовился к ужасной тренировке, но все сложилось прекрасно», — отметил биатлонист.
Однако не обошлось и без позитивных моментов накануне старта соревнований.
Сборная России, прибывшая в Канаду без винтовок, наконец решила проблемы с оружием.
Напомним, что в ввозе российских винтовок было отказано, так как вовремя не было оформлено разрешение на транзит оружия. Из-за проблем с провозом оружия через США пришлось срочно менять маршрут на прямой рейс до Канады, исключая пересадку в Лос-Анджелесе.
Таким образом, сборная России все же успеет полноценно потренироваться перед стартом турнира.
По словам главы Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева, утром 5 февраля российские винтовки улетели в Канаду.
«Винтовки вместе с сопровождающим улетели в Канаду. Вечером они уже должны быть в распоряжении команды», — сообщил Драчев.
Президент СБР не видит ничего страшного в том, что российские биатлонисты остались без оружия накануне соревнований. По его словам, это может пойти только на пользу спортсменам.
«Для профессионалов в том, чтобы провести день-два без оружия, ничего страшного нет.
Даже наоборот, иногда нужно сделать небольшой перерыв, чтобы вновь ощутить чувство голода.
Порой в тренировочном процессе от стрельбы отдыхают и неделю. Организм потом начинает работать более качественно, свежее ощущения», — заявил Драчев в интервью «СЭ».
В СБР продолжают настаивать, что прецедент с оружием произошел по вине организаторов турнира.
«Нам в последний день, за несколько часов до вылета, сообщили, что американцы не сделали разрешения на ввоз оружия. А билеты мы специально закольцовывали через Лос-Анджелес, чтобы прилетать и улетать из одного места», — пояснил глава СБР.

Шанс для россиян: норвежцы испугали адского мороза на этапе КМ

Что же до мороза в Кэнморе, то в СБР считают, что это станет преимуществом российских спортсменов.
«Мы всегда выступали в такую погоду. И в минус 25 часто бегали. Для международного биатлона правила таковы, что старт допускается только при погоде не ниже минус 20, это все равно довольно холодно. Но наши биатлонисты в таких условиях как раз могут себя проявить», — добавил Драчев.
Напомним, что лидерами общего зачета перед седьмым этапом Кубка мира являются норвежец Йоханнес Бё и итальянская биатлонистка Доротея Вирер. Среди российских спортсменов лучшие результаты показывает Александр Логинов, находящийся на данный момент на третьей строчке.
Этап в Кэнморе стартует 7 февраля. Далее соревнования переместятся в американский Солт-Лейк-Сити, где состоится восьмой этап Кубка мира.

Расписание стартов в Кэнморе

7 февраля — индивидуальная гонка (мужчины) и индивидуальная гонка (женщины) 8 февраля — эстафета (мужчины) и эстафета (женщины) 9 февраля — масс-старт (мужчины) и масс-старт (женщины)
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Биатлон , Статьи , Александр Логинов , Йоханнес Бе , Доротея Вирер
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