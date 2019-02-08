В Канаде на биатлоне было 200 зрителей. Такой позор будет всегда

Если только организаторы срочно не примут несколько простых решений. Иначе биатлон реально нужно будет спасать от Канады.

В первый день этапа Кубка мира по биатлону в Кэнморе на трибунах было 200 человек. Вы всё правильно прочитали — 200.

На предыдущих европейских этапах приходило 20 тысяч или больше, причём собираться люди начинали за 3-4 часа до начала.

То, что сейчас происходит в Канаде с биатлоном — это позор.

Такого быть не должно никогда, если Международный союз биатлонистов себя хоть чуть-чуть уважает. Организаторы даже не смогли набрать болельщиков по объявлению, а такие объявления действительно были. И дело тут вовсе не в лютых морозах и не в том, что в Канаде нет победных традиций в этом виде спорта (некоторые успехи всё же имеются). Проблема совсем в другом — в самих канадцах и в IBU. Как человек, проживший более пяти лет в этой замечательной стране, я вам это наглядно докажу.

А заодно дам шанс спасти биатлон от Канады. Или для Канады. Тут уж как получится.

Свободная страна и марихуана

Знаете, почему не сработали объявления по набору болельщиков на этап в Кэнморе? Да потому что Канада — свободная страна. Если школьников ещё можно как-то привлечь и заинтересовать, то со взрослыми людьми это не получится. Тут совсем другой менталитет. Если на работе начальник настоятельно попросит (просто попросит) вас сходить на биатлон, то будет послан куда-то на самый север Канады. Это в лучшем случае.

В худшем — получит повестку в суд за то, что нарушает свободу своих подчинённых.

А если кто-то предложит согнать роту солдат, то его просто не поймут. Слушайте, в Канаде полностью легализована марихуана. Это всего лишь вторая такая страна в мире и первая из «Большой семёрки». И вы на полном серьёзе хотите заставить этих людей пойти на биатлон?

Это вам не Кубок Стэнли

При этом хочу сказать, что Кэнмор — потрясающее по красоте место. Рядом расположен национальный парк Банф, а также озеро Лэйк Луиз. Там такие виды… Вы ни за что не поверите, что это возможно в реальной жизни. Если вдруг окажетесь где-то рядом, обязательно посетите эти места. Не пожалеете.

Но беда в том, что в самом Кэнморе проживает всего лишь 12 тысяч человек. Ближайшим крупным городом является Калгари. А заставить людей ехать оттуда в маленький Кэнмор может лишь одно спортивное событие — финал Кубка Стэнли. Желательно с участием «Флэймз». Не удивительно, что из двухсот человек, которые всё же добрались до биатлона, половина говорила на русском языке.

Дайте им бургеры и попкорн, и они придут

Не совсем так. Точнее, совсем не так.

Стереотип о том, что американцы (в данном случае мы говорим обо всей Северной Америке) могут сделать шоу из всего что угодно, действительно существует. И в какой-то степени верный. Посмотрите на MLS, где футбол не самого высокого уровня, а посещаемости позавидует большинство клубов РПЛ. Но за океаном любят комфорт. А ехать на машине чёрт знает куда и смотреть соревнования на лютом морозе, половина из которых проходят в будние дни, — то ещё удовольствие. Для того, чтобы вынести мусор, там садятся за руль автомобиля и едут 20 метров до бака. И вы хотите, чтобы они добровольно проехали 100 километров в сторону увеличения минусовой температуры? В Северной Америке люди живут по заранее подготовленному сценарию, любой отход от которого — это стресс. Многие мои канадские знакомые предпочитают поехать на длинные выходные или просто на выходные в тёплую Калифорнию или Неваду, расслабиться на пляже Санта-Моника в Лос-Анджелесе, а может и поиграть в казино в Лас-Вегасе. Это на самом деле не так далеко и не так дорого, как вы могли подумать. Биатлон? Нет, не слышали.

Выход есть

Ванкувер. Один из лучших городов для жизни по всевозможным рейтингам. Место, где есть пальмы, океан, горы и мягкий климат. И самое главное, здесь есть возможность провести Кубок мира по биатлону на самом высоком уровне. Всего в часе езды на общественном транспорте из центра города находится лыжный курорт Уистлер, где проходили олимпийские соревнования девять лет назад. Если в IBU действительно хотят популяризировать биатлон в Северной Америке, лучшего места не найти. В Ванкувере всегда толпы туристов из Европы, многие из которых наверняка не упустят возможность совместить поездку с просмотром любимого вида спорта. Ещё там большая русскоязычная тусовка, а это потенциально целевая аудитория биатлона. Многие русские и украинцы наверняка найдут время, чтобы поболеть за своих.

И проблем с погодой гораздо меньше. Лютых морозов в Ванкувере точно не стоит ждать. Получается, что тут сплошные плюсы. А если добавить к ним традиционные североамериканские заморочки с классной едой и развлекательной программой, то может получиться по-настоящему вкусный продукт. Не раз и не два мы смотрели биатлон с моими канадскими друзьями. И им нравилось то, что они видели на экране ноутбука (по канадскому ТВ соревнования не показывают). И даже предлагали в следующий раз поехать на соревнования и посмотреть всё вживую. Но когда понимали, что гонки проходят не в Ванкувере, где мы тогда жили, а в Кэнморе, энтузиазм куда-то пропадал. Биатлон в Канаде можно сделать интересным, но такие этапы, как нынешний, сводят все шансы к нулю.