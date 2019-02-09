Лукашенко пристыдил биатлонистов за выступление на КМ

Раздосадованный президент Лукашенко пообещал купить пулеметы и гранатомет для сборной Белоруссии по биатлону. Белорусский лидер заявил, что биатлонисты опозорили страну, провалив выступление на Кубке мира в Канаде. Об этом сообщает БелТА.

Лукашенко заявил, что для биатлонистов приобретут за госчет лучшие в мире экипировку, лыжи и оружие.

«Мы им купим и тысячу пар, и выберем лучшие. Главное, чтобы они бегали. И винтовки им дадим, пулеметы и гранатомет… Что угодно. Только чтобы они занимались и бегали, и не позорили страну, как наши биатлонисты выступают в этом году. Это позор» — сказал Лукашенко.

Он добавил, что попросил вернуться в большой спорт олимпийских чемпионок Дарью Домрачеву Надежду Скардино (летом прошлого года обе белорусские спортсменки заявили, что прекращают карьеру).

Вчера, на этапе Кубка мира, женскую команду Белоруссии по биатлону сняли с эстафеты из-за кругового отставания. Женская сборная России заняла десятое место.