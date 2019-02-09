Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лукашенко пристыдил биатлонистов за выступление на КМ 

Рамблер + ещё 9 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Раздосадованный президент Лукашенко пообещал купить пулеметы и гранатомет для сборной Белоруссии по биатлону. Белорусский лидер заявил, что биатлонисты опозорили страну, провалив выступление на Кубке мира в Канаде. Об этом сообщает БелТА.
Лукашенко заявил, что для биатлонистов приобретут за госчет лучшие в мире экипировку, лыжи и оружие.
«Мы им купим и тысячу пар, и выберем лучшие. Главное, чтобы они бегали. И винтовки им дадим, пулеметы и гранатомет… Что угодно. Только чтобы они занимались и бегали, и не позорили страну, как наши биатлонисты выступают в этом году. Это позор» — сказал Лукашенко.
Он добавил, что попросил вернуться в большой спорт олимпийских чемпионок Дарью Домрачеву и Надежду Скардино (летом прошлого года обе белорусские спортсменки заявили, что прекращают карьеру).
Вчера, на этапе Кубка мира, женскую команду Белоруссии по биатлону сняли с эстафеты из-за кругового отставания. Женская сборная России заняла десятое место.
Комментарии17
Биатлон , Дарья Домрачева , Надежда Скардино
Читайте также
Видео
«Дай денег на ребенка»
MMA Статьи
Марадону засняли в «бешеном танце»
Футбол
Бой ММА закончился массовой дракой
MMA
Из дела Кокорина и Мамаева исчез стул
Футбол
Секс, Медведева и зарплата: о чем рассказала Туктамышева
Фигурное катание Статьи
Кадыров сделал отцу Нурмагомедова роскошный подарок
MMA
Решена судьба российских паралимпийцев
Зимние виды спорта
Игрок НХЛ ударился лицом о штангу
Хоккей
Описана реакция Кокорина и Мамаева на продление ареста
Футбол
«Инвалидность — это не шутки»
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение