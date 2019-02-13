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Названа причина травли Логинова 

Рамблер + ещё 5 14 часов назад
Фото: РИА Новости
«Прессование» российского биатлониста Александра Логинова иностранными вызвано желание «надломить» его. Об этом «Спорту день за днем» заявил бывший главный тренер биатлонной сборной России, а ныне личный тренер Логинова Александр Касперович.
«Мы тоже не пальцем сделаны и понимаем, что говорят Бе и Фуркад», — подчеркнул он.
Ранее норвежец Йоханнес Бе заявил о неспособности смириться с необходимостью делить пьедестал с ранее пойманном на допинге Логиновым. В свою очередь, француз Мартен Фуркад назвал «позором» тот факт, что Логинов так и не извинился за прием запрещенных веществ.
По мнению Касперовича, его подопечный сейчас хорош физически, поэтому иностранцы «прессуют» Логинова, чтобы «надломить» психологически.
«Психология в биатлоне — это очень важный фактор», — объяснил он, подчеркнув при этом, что давление не повлияет на Логинова, «можете не волноваться».
Биатлон , Александр Логинов , Йоханнес Бе
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