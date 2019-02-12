Губерниев пожаловался на «козни» американцев

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в Instagram рассказал о трудностях, которые сборной РФ по биатлону и журналистами «устроили американцы».

Российские биатлонисты вместе с тренерами, врачами и журналистами отправляются на восьмой этап Кубка мира по биатлону, который 14-17 февраля будет проходить в американском Солт-Лейк-Сити.

По словам Губерниева, возникшие трудности связаны с отменой рейсов. Биатлонистки Лариса Куклина Маргарита Васильева полетят на Кубок мира через Лас-Вегас, а их тренеры и врач останутся, так как рейс в Сиэтл отменён. Часть телекоманды отправится на соревнования через Лос-Анжелес, а сам Губерниев полетел в Юту прямым рейсом.

«Билеты взяли в последний момент! С верой в лучшее, вперёд!» — написал он (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Некоторые пользователи раскритиковали Губерниева, отметив, что эту ситуацию нельзя назвать «трудностями».

«С этим сталкивается каждый при таком маршруте. Это норма. Работу диспетчеров и авиакомпаний вы знаете меньше, чем свою, но при этом не забываете уколоть «неудобное». В погоне за очередной сенсацией?» — поинтересовалась у него @ovsyankina_l.

Комментатора такой вопрос удивил.

«Если это не трудности, это благо? Какие сенсации? Куку?» — написал Губерниев в ответ.

«Не забудьте после этапа сказать, какие прекрасные люди в Америке и как там хорошо», — отметил @mihailinairen.

«Люди прекрасные и тут хорошо … в чем проблема?» — спросил у подписчика Губерниев.

За комментатора вступился @alexeyykt91. По его мнению, Губерниев просто указал, как «относятся к биатлону в Северной Америке».