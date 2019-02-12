Винтовку лучшей финской биатлонистки потеряли в аэропорту

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен не могла вылететь в Солт-Лейк-Сити для участия в восьмом этапе Кубка мира по ряду причин.

Первоначально Мякяряйнен должна была отправиться из Канады, где завершился седьмой этап мировой серии, в США, но рейсы отменили. Спортсменке пришлось провести в аэропорту ночь. На следующий день, когда она планировала отправиться в Сиэттл для пересадки в направлении места назначения, выяснилось, что её винтовку потеряли в аэропорту. Биатлонистке пришлось пропустить очередной рейс, пока оружие искали. Об этом Мякяряйнен написала в сторис Instagram. Сейчас финка находится в Атланте, откуда надеется вылететь в Солт-Лейк-Сити.

Этап мировой серии в США стартует 14 февраля женской спринтерской гонкой.

Мякяряйнен — одна из самых титулованных спортсменок сборной Финляндии. 36-летняя биатлонистка — обладательница трёх Кубков мира, трёх малых Кубков по программе гонок преследования, малого Кубка по программе спринта, малого Хрустального глобуса по программе индивидуальных гонок и малого Хрустального глобуса по программе масс-стартов. Кроме того, она чемпионка, вице-чемпионка и бронзовый призёр мировых первенств и четырёхкратная чемпионка мира по летнему биатлону.

Как ранее писал News.ru, тренеров сборной России по биатлону не пустили в США на КМ. Их рейсы были отменены.