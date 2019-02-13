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Губерниев похвастался походами в номера спортсменок 

Рамблер + ещё 5 12 часов назад
Фото: ТАСС
Журналист Дмитрий Губерниев в ответ на критику за походы в номера спортсменов похвастался походами в номера спортсменок.
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И снова рубрика — назад, в будущее! Фрагмент сюжета для дневника олимпийских игр в Солт — Лейк — Сити 2002! Уже тогда ходил к спортсменкам, не к спортсменам, важно — в номера! Медведцева, Ахатова, Куклева — мои богини! О белье и прочем, всякие разные деятели напишут чуть позже! Хорошие были времена, впрочем и сейчас прекрасные! @trifanov — ты просто Юрий Сенкевич! 🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻😜😜😜😜😜😜😜😜😜🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺💪💪💪💪💪💪💪💪💪 #биатлон #биатлонсдмитриемгуберниевым #голосбиатлона #куклева #ахатова #медведцева #пылева #золотыевремена #надопотренироваться

Публикация от  Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry)

Несколько дней назад бывший биатлонист сборной России, а ныне депутат Заксобрания Красноярского края Павел Ростовцев раскритиковал Губерниева за то, что тот заходит в гостиничные номера спортсменов, биатлонистов российской сборной, «как к себе домой».
Сегодня журналист ответил Ростовцеву в своем инстаграме. Там он опубликовал фрагмент своего телесюжета для дневника Олимпийских игр 2002 года. На видео Губерниев пьет кофе в номере биатлонисток Ольги Медведцевой, Альбины Ахатовой и Галины Куклевой.
«Мои богини!» — написал он, обратив внимание, что уже тогда ходил в номера к спортсменкам, и подчеркнув, что «не к спортсменам».
Комментарии
Биатлон , Павел Ростовцев , Дмитрий Губерниев
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