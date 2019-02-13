Губерниев похвастался походами в номера спортсменок

Журналист Дмитрий Губерниев в ответ на критику за походы в номера спортсменов похвастался походами в номера спортсменок.

Несколько дней назад бывший биатлонист сборной России, а ныне депутат Заксобрания Красноярского края Павел Ростовцев раскритиковал Губерниева за то, что тот заходит в гостиничные номера спортсменов, биатлонистов российской сборной, «как к себе домой».

Сегодня журналист ответил Ростовцеву в своем инстаграме. Там он опубликовал фрагмент своего телесюжета для дневника Олимпийских игр 2002 года. На видео Губерниев пьет кофе в номере биатлонисток Ольги Медведцевой, Альбины Ахатовой и Галины Куклевой.

«Мои богини!» — написал он, обратив внимание, что уже тогда ходил в номера к спортсменкам, и подчеркнув, что «не к спортсменам».