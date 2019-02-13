Губерниев разозлил чемпиона мира по биатлону

По словам спортсмена, ни один журналист в мире не позволяет себе то, что Губерниев считает приемлемым.

«Абсолютно ненормально, что журналисты как к себе домой приходят в гостиницу и заходят в номера, где живут спортсмены. Такого быть не должно!» — негодует Ростовцев.

Чемпион уверен, что время общения членов национальной команды с прессой должно быть строго регламентировано по примеру немецкой и норвежской сборных.

Ростовцева с Губерниевым связывает застарелый конфликт. В 2014 году в аэропорту биатлонист набросился на журналиста с кулаками из-за язвительных комментариев в адрес тренерского штаба российской сборной. По словам очевидцев, Ростовцев пытался ударить комментатора, но не смог этого сделать, поскольку в потасовку вмешались случайные свидетели инцидента. В результате спортсмен ограничился плевком в лицо.