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Губерниев разозлил чемпиона мира по биатлону 

Рамблер 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Трёхкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев раскритиковал комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Губерниева за слишком назойливый подход к освещению будней российской сборной, передаёт издание «Спорт день за днём».
По словам спортсмена, ни один журналист в мире не позволяет себе то, что Губерниев считает приемлемым.
«Абсолютно ненормально, что журналисты как к себе домой приходят в гостиницу и заходят в номера, где живут спортсмены. Такого быть не должно!» — негодует Ростовцев.
Чемпион уверен, что время общения членов национальной команды с прессой должно быть строго регламентировано по примеру немецкой и норвежской сборных.
Ростовцева с Губерниевым связывает застарелый конфликт. В 2014 году в аэропорту биатлонист набросился на журналиста с кулаками из-за язвительных комментариев в адрес тренерского штаба российской сборной. По словам очевидцев, Ростовцев пытался ударить комментатора, но не смог этого сделать, поскольку в потасовку вмешались случайные свидетели инцидента. В результате спортсмен ограничился плевком в лицо.
Комментарии
Биатлон , Павел Ростовцев , Дмитрий Губерниев
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