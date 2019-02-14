«Серьезная поломка самолета»: сестра Шипулина чудом спаслась

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону, сестра Антона Шипулина Анастасия Кузьмина села в неисправный самолет, однако перед самым вылетом поломку обнаружили и выгрузили пассажиров. Спортсменка дождалась другого рейса и все-таки добралась до американского Солт-Лейк-Сити, в котором пройдет этап Кубка мира. Ранее серьезные проблемы с перелетами по США испытали биатлонисты сборной России, которым, по словам Дмитрия Губерниева, «американцы устроили трудности».

14 февраля в США стартует очередной этап Кубка мира по биатлону. Соревнования пройдут в Солт-Лейк-Сити — там же, где зимняя Олимпиада 2002 года. К слову, именно в этом городе этапов КМ не было уже 17 лет — как раз со времен Игр.

На четверг, 14 февраля, запланирован женский спринт, на пятницу — мужской. В субботу должны состояться гонки преследования, а в воскресенье — одиночная смешанная и классическая смешанная эстафеты.

Все соревнования пройдут на олимпийской трассе. Именно здесь в 2002 году в пасьюте взяла золото Игр Ольга Пылева, а Виктор Майгуров завоевал бронзу в индивидуальной гонке.

Несмотря на долгожданную встречу, погода пока не очень приветствует биатлонистов в Северной Америке. Если на предыдущем этапе КМ в канадском Кэнморе царили морозы под 40 градусов, то в США синоптики обещают температуру +10 и бесконечные дожди, которые окончательно размоют трассу.

В связи с такими погодными условиями в Америке в последнее время часто переносятся рейсы.

К примеру, большинство спортсменов планировали лететь в Солт-Лейк-Сити через Сиэтл, но в один из дней накануне соревнований были отменены абсолютно все полеты с пересадкой в этом городе.

«Держим путь вместе со сборной России в Солт-Лейк-Сити! Но трудности американцы нам уже устроили!

Прекрасные Лариса Куклина и Маргарита Васильева улетят через Лас-Вегас, а часть сервиса, тренеры и врач сегодня не улетят, поскольку рейс в Сиэтл отменен! Будем надеяться на лучшее, часть нашей телекоманды фигачит через Лос-Анджелес, мы вместе с Кириллом Филипповым мчим в Юту прямым рейсом, билеты взяли в последний момент! С верой в лучшее, вперед!» — эмоционально высказался тележурналист.

Таким образом, сборной России, в которую помимо спортсменов входят еще тренеры и сервисмены, пришлось буквально разделиться на мелкие группы, чтобы урвать остатки билетов по более-менее подходящим направлениям и добраться до пункта назначения в срок.

Однако серьезные проблемы с перемещениями по американскому континенту испытали не только российские биатлонисты.

Так, легендарная финка Кайса Мякяряйнен не смогла вовремя улететь из Канады в Солт-Лейк-Сити, потому что ее рейс в Сиэтл был отменен. Трехкратная обладательница Кубка мира металась по аэропорту всю ночь, пытаясь найти подходящие билеты, чтобы приземлиться где-нибудь поближе к столице зимних Игр-2002.

В итоге было принято решение отправиться в Торонто и уже оттуда вылететь в Солт-Лейк Сити. Однако, когда Кайса прибыла в аэропорт, оказалось, что ее винтовку потеряли где-то по дороге. Когда оружие нашли, самолет уже улетел.

В конце концов Мякяряйнен пришлось лететь в Атланту и уже оттуда добираться к месту проведения этапа Кубка мира. За все время судорожных метаний по городам и аэропортам спортсменка нормально поела только один раз. По завершении этого нервного путешествия она написала в своем инстаграме:

«Выглядит обнадеживающе. 4,5 часа полета — ничто по сравнению с тем, что со мной происходило вчера. Но есть проблема: наш тренер по стрельбе все еще находится в Торонто».

Однако даже эти проблемы кажутся еще цветочками по сравнению с тем, что угрожало лидеру сборной Словакии Анастасии Кузьминой. Трехкратная олимпийская чемпионка, ранее выступавшая за Россию, рассказала, что биатлонистов посадили в самолет с «серьезной поломкой».

Все уже готовились к полету, когда неожиданно были обнаружены неполадки. В итоге пассажиров высадили из воздушного судна и заставили ждать другого рейса.

«Вовремя обнаружили поломку самолета, нас «выгрузили». Поломка оказалась очень серьезной, и самолет откатили в ангар.