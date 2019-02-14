Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Й. Бе: «Я был шокирован. Трасса в Солт-Лейк-Сити — худшая из тех, что я видел» 

SPORT24.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Лидер общего зачета Кубка мира норвежский биатлонист Йоханнес Бе поделился впечатлением от трассы в Солт-Лейк-Сити, где завтра, 15 февраля, состоится мужская спринтерская гонка.
«Я был шокирован на первом круге. Это худшая трасса, которую я видел. На втором круге стало лучше, но первый раз это был настоящий ужас.
Старт идет прямо в гору, никакой равнины. Мы просто наедаемся. На 1700 метрах кислотные показатели будут на рекордном уровне», — цитирует Бе NRK.
Начало спринтерской гонки у мужчин на 10 км — в 21:15 мск.
SPORT24.ru: последние новости
Касперович: «Когда Старых выйдет на прежний уровень, ее будут также прессовать, как Логинова» Сборная России по биатлону стала третьей в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Канаде IBU заблокировал 100-миллионный спонсорский контракт Союза биатлонистов России
Биатлон , Йоханнес Бе
Читайте также
Видео
В Хорватии напали на игроков «Црвены Звезды»
Летние виды спорта Статьи
Виктор Ан передумал покидать Россию
Зимние виды спорта Прочее
Хоккейный судья отправил игрока в нокдаун
Хоккей
«Серьезная поломка самолета»: сестра Шипулина чудом спаслась
Биатлон Статьи
Тренера детской хоккейной команды избили за Instagram
Хоккей
Ватерполисты устроили массовую драку
Летние виды спорта
«Зенит» опозорился в Европе
Футбол Статьи
Паредес спел перед футболистами «ПСЖ»
Прочее
«Поняли, что натворили»: раскрыта личная переписка Мамаева
Футбол Статьи
Орсер бросил Медведеву
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение