Й. Бе: «Я был шокирован. Трасса в Солт-Лейк-Сити — худшая из тех, что я видел»

Лидер общего зачета Кубка мира норвежский биатлонист Йоханнес Бе поделился впечатлением от трассы в Солт-Лейк-Сити, где завтра, 15 февраля, состоится мужская спринтерская гонка. «Я был шокирован на первом круге. Это худшая трасса, которую я видел. На втором круге стало лучше, но первый раз это был настоящий ужас. Старт идет прямо в гору, никакой равнины. Мы просто наедаемся. На 1700 метрах кислотные показатели будут на рекордном уровне», — цитирует Бе NRK. Начало спринтерской гонки у мужчин на 10 км — в 21:15 мск.