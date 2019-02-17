Александр Логинов: «Я в шоке от двух ошибок на лежке»

Российский биатлонист Александр Логинов​ после гонки преследования на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити отметил, что шокирован своими ошибками при стрельбе лежа. Он финишировал седьмым.

— Вчера было сложное самочувствие, — сказал Логинов в эфире Матч ТВ. — Больше отдыхал, пытался мобилизовать силы. Сегодня просто надо было справиться со стрельбой. Честно говоря, я в шоке от двух ошибок на лежке. Как по мне, стрельба была уверенная, я не знаю, что произошло. Если бы не эти два штрафа, то можно было бы бороться за высокие места.