Логинов стартует в спринте раньше младшего Бё

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал стартовый лист мужской 10-километровой спринтерской гонки, которая состоится 15 февраля в рамках этапа Кубка мира в США. Занимающий второе место в общем зачёте россиянин Александр Логинов стартует под № 18.

Лидер общего зачёта норвежец Йоханнес Бё отправится на трассу 31-м. Занимающий третье место француз Мартен Фуркад этап пропускает, а поднявшийся на четвёртое место австриец Симон Эдер возьмёт старт на полминуты раньше Логинова, следует из сообщения IBU в Twitter.

Начало гонки в 21.15 мск.

Ранее News.ru сообщал, что норвежский биатлонист Йоханнес Бё назвал трассу в США худшей из тех, на которых он когда-либо выступал. По его словам, трасса крайне тяжёлая, отсутствуют равнинные участки, спортсменам приходится постоянно взбираться в гору.