Логинов стартует в спринте раньше младшего Бё 

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал стартовый лист мужской 10-километровой спринтерской гонки, которая состоится 15 февраля в рамках этапа Кубка мира в США. Занимающий второе место в общем зачёте россиянин Александр Логинов стартует под № 18.
Лидер общего зачёта норвежец Йоханнес Бё отправится на трассу 31-м. Занимающий третье место француз Мартен Фуркад этап пропускает, а поднявшийся на четвёртое место австриец Симон Эдер возьмёт старт на полминуты раньше Логинова, следует из сообщения IBU в Twitter.
В Солт-Лейк-Сити спринт побегут еще пятеро россиян: Евгений Гараничев (№ 2), Эдуард Латыпов (№ 12), Александр Поварницын (№ 24), Сергей Корастылёв (№ 42) и Юрий Шопин (№ 77).
Начало гонки в 21.15 мск.
Ранее News.ru сообщал, что норвежский биатлонист Йоханнес Бё назвал трассу в США худшей из тех, на которых он когда-либо выступал. По его словам, трасса крайне тяжёлая, отсутствуют равнинные участки, спортсменам приходится постоянно взбираться в гору.