Слова Фуркада о Логинове назвали последним делом

«Слушать Фуркада, каким бы великим он ни был — последнее дело», — цитирует его «Спорт-Экспресс».

Он посоветовал Логинову не обращать внимания на критику и продолжать тренироваться.

Сам Дементьев в 2009 году был дисквалифицирован за приём эритропоэтина на два года.

Логинов, в свою очередь, отбывал двухлетнюю дисквалификацию за приём допинга и вернулся в большой спорт осенью 2016 года. Биатлонная общественность, в частности, пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад и норвежцы Тарьей и Йоханнес Бё , требует от спортсмена извинений за произошедшее.

Как сообщал News.ru, «уникальности» Логинова нашлось объяснение.