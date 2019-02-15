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Слова Фуркада о Логинове назвали последним делом 

News.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Евгений Дементьев прокомментировал критику иностранных биатлонистов в адрес Александра Логинова из-за допингового прошлого.
«Слушать Фуркада, каким бы великим он ни был — последнее дело», — цитирует его «Спорт-Экспресс».
Он посоветовал Логинову не обращать внимания на критику и продолжать тренироваться.
Сам Дементьев в 2009 году был дисквалифицирован за приём эритропоэтина на два года.
Логинов, в свою очередь, отбывал двухлетнюю дисквалификацию за приём допинга и вернулся в большой спорт осенью 2016 года. Биатлонная общественность, в частности, пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад и норвежцы Тарьей и Йоханнес Бё, требует от спортсмена извинений за произошедшее.
Как сообщал News.ru, «уникальности» Логинова нашлось объяснение.
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