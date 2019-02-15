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Главный критик российского биатлона взялся за футбол 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал петербургский «Зенит». Его слова приводит РИА Новости.
Тихонов заявил, что на петербургскую команду тратится слишком много денег.
«Вот что такое "Зенит"? Это что, российский футбол? Сколько денег спускается? И где при этом результат? Вот в Канаде билет за 150 долларов на хоккей купить без шансов, у них везде sold out (распродано)», — задался вопросом он.
«Зенит», спонсором которого является «Газпром», в последний раз становился чемпионом России в 2015 году. На данный момент команда лидирует в Российской премьер-лиге, после 17 туров имея в активе 34 очка.
Тихонов известен критикой российских биатлонистов. Он предлагал разогнать действующее биатлонное руководство, запретить спортсменам работать в Госдуме и выгнать Россию из мирового биатлона. Недавно олимпийский чемпион также подверг критике возраст тренеров российских фигуристов.
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Биатлон , Александр Тихонов , Газпром , Зенит , Госдума , РИА Новости
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