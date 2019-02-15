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Лидер мирового биатлона впервые за последние 11 гонок остался без медали 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Норвежский биатлонист Йоханнес Бе впервые за последние 11 гонок сезона остался за пределами подиума на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. Результаты соревнований размещены на сайте Международной федерации биатлона.
В сегодняшнем спринте Бе допустил четыре промаха на стрельбе стоя и занял четвертое место. Во всех предыдущих 11 гонках Бе не опускался ниже второго места. Последний раз норвежец не поднимался на пьедестал почета в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене.
Победителем гонки стал другой норвежец Ветле Шостад Кристиансен. Он прошел дистанцию без промахов. На втором месте расположился француз Симон Дестье (один промах), на третьем — немец Роман Рес (один промах).
Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев, занявший 15-е место. Александр Логинов занял лишь 28-е место.
Следующая гонка у мужчин на этапе в США состоится 17 февраля. Она начнется в 0:05 по московскому времени. Спортсмены побегут гонку преследования.
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Биатлон , Александр Логинов , Евгений Гараничев , Йоханнес Бе
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