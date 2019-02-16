Франция может скинуть Логинова со второго места уже завтра

Лидер российской сборной по биатлону Александр Логинов провалил спринт на восьмом этапе Кубка мира в США, показав лишь 28-й результат. Эта неудача может лишить его второго места в общем зачёте уже 17 февраля, когда в Солт-Лейк-Сити пройдёт гонка преследования.

Дело в том, что показанный Логиновым результат позволил ему добавить в свою копилку только 13 очков, после чего он имеет в своём активе 609 баллов. Его ближайшим преследователем после спринта стал Симон Дестье, показавший второе время. Француз получил за это 54 очка и вплотную приблизился к Логинову. У него теперь 588 баллов.

Разница в 21 балл может быть легко отыграна стабильным Дестье в пасьюте, даже не потому, что на старте он будет иметь преимущество над россиянином больше, чем в полторы минуты (01.31,3). В гонке преследования Логинову придётся не столько отыгрывать это время у француза, сколько пытаться обойти на трассе как можно большее количество биатлонистов, стартующих раньше его. Сокращать ему надо разницу мест между ним и французом.

На североамериканские старты Логинов ехал, в том числе, чтобы оторваться в общем зачёте от другого француза — Мартена Фуркада, оставшегося в Европе. Быть по итогам сезона вторым биатлонистом мира после реактивного Бё очень почётно. И преимущество россиянина над Фуркадом растёт, а, скорее всего, ещё увеличится в оставшихся гонках этапа.

Однако оказалось, что у Франции на этот случай есть запасной вариант в лице Дестье, а значит, борьба за второе место в общем зачёте Кубка мира только начинается.

Мужская гонка преследования начнётся 17 января в 00.10 мск.

Ранее News.ru сообщал, что Логинов раскрыл причины успешных выступлений на седьмом этапе Кубка мира в канадском Кэнморе. По словам биатлониста, он хорошо провёл неделю после этапа в Антхольце со своей девушкой. Когда она рядом, ему бежится легче, и голова расслаблена. Девушкой Логинова является биатлонистка сборной Украины Мария Кручова.