Йоханнес Бе: я получил новую пощечину

Норвежец недоволен своими результатами.

"Я показал ужасную стрельбу. После спринта думал, что произошло что-то не то, но теперь получил новую пощечину. Я был мотивирован на более высокое место. Дополнительно давит на меня то, что это была последняя личная гонка в преддверии чемпионата мира. Но все равно сохраняю оптимизм, ведь неудачи тоже могут мотивировать", — цитирует Бе пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Норвежский спортсмен пришел четвертым и впервые не попал в тройку лидеров в двух гонках подряд — до этого в спринте он занял пятое место.

Ранее Логинов был шокирован своими ошибками в спринтерской гонке.