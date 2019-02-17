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Йоханнес Бе: я получил новую пощечину 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Биатлонист Йоханнес Бе высказался относительно своего выступления в гонке преследования на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити, передает "Советский спорт".
Норвежец недоволен своими результатами.
"Я показал ужасную стрельбу. После спринта думал, что произошло что-то не то, но теперь получил новую пощечину. Я был мотивирован на более высокое место. Дополнительно давит на меня то, что это была последняя личная гонка в преддверии чемпионата мира. Но все равно сохраняю оптимизм, ведь неудачи тоже могут мотивировать", — цитирует Бе пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).
Норвежский спортсмен пришел четвертым и впервые не попал в тройку лидеров в двух гонках подряд — до этого в спринте он занял пятое место.
Ранее Логинов был шокирован своими ошибками в спринтерской гонке.
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Биатлон , Йоханнес Бе , Советский спорт
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