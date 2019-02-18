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Российский биатлонист Гараничев не выступит на чемпионате Европы 

ТАСС + ещё 15 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский биатлонист Евгений Гараничев не выступит на чемпионате Европы, в составе национальной команды его заменит Семен Сучилов. Об этом ТАСС сообщили в Союзе биатлонистов России (СБР).
31-летний Гараничев простудился во время выступления на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити, который завершился в воскресенье.
"Врачи рекомендовали Гараничеву пропустить чемпионат Европы, его заменит Семен Сучилов", — сообщили в СБР.
В США Гараничев пропустил гонку преследования, поскольку опоздал на старт.
Чемпионат Европы пройдет в Минске с 20 по 24 февраля. В состав мужской команды России на чемпионат Европы также вошли Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Никита Поршнев и Максим Цветков.
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