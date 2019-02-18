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Российский биатлонист признался в любви к Америке 

News.ru 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Российский биатлонист Александр Поварницын рассказал о выступлении на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. 24-летний спортсмен признался, что ему очень нравится выступать в Америке.
«Мне очень нравится Америка, я люблю эту страну, не побоюсь этого слова. Я люблю Россию так же. Считаю себя человеком мира, люблю нашу планету», — заявил Поварницын в эфире «Матч ТВ».
Кроме того, Поварницын попытался проанализировать причины неудачного выступления в США. По его словам, всему виной отсутствие высокогорного стажа.
«Высоту здесь оценю не как среднегорье, а как высокогорье. Она очень тяжело ощущается. Поэтому нас и обгоняют — влияет высокогорный стаж. Сколько человек находится в горах в течение года, с этим можно играть», — заключил Поварницын.
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