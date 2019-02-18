Российский биатлонист признался в любви к Америке

Российский биатлонист Александр Поварницын рассказал о выступлении на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. 24-летний спортсмен признался, что ему очень нравится выступать в Америке.

«Мне очень нравится Америка, я люблю эту страну, не побоюсь этого слова. Я люблю Россию так же. Считаю себя человеком мира, люблю нашу планету», — заявил Поварницын в эфире «Матч ТВ».

Кроме того, Поварницын попытался проанализировать причины неудачного выступления в США. По его словам, всему виной отсутствие высокогорного стажа.