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Бьорндален раскрыл секрет своего успеха 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален, ушедший из спорта в апреле 2018 года, рассказал, как ему удалось достичь успеха в биатлоне. Слова спортсмена приводит «Р-Спорт».
«Возможно, таким, каким был в биатлоне я, нужно просто родиться», — сказал Бьорндален.
Он отметил, что родители в раннем возрасте привили ему некоторые жизненные ценности. Также норвежец подчеркнул, что он всегда хотел развивать биатлон.
«В какой-то степени для меня по-прежнему остается целью поднять биатлон на максимально высокий уровень», — отметил норвежец.
При этом Бьорндален признал, что за 20 лет его «олимпийской» карьеры (спортсмен участвовал в Играх с 1994-го по 2014 год — прим. «Ленты.ру») биатлон практически не изменился. Он указал на отсутствие технического прогресса и сравнил свой вид спорта с автогонками.
«Сравните тот технический прогресс, что мы видим там, и поставьте рядом биатлонистов с их лыжами и вакс-кабинами», — сказал норвежец.
Бьорндален завоевал 13 наград на пяти Олимпиадах: восемь золотых медалей, четыре серебряных и одну бронзовую. Он завершил карьеру в апреле 2018-го. В начале прошлого года он не сумел попасть в состав команды, которая отправилась на Игры в Пхенчхане.
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Биатлон , Lenta.ru
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