Украинская биатлонистка досрочно завершила сезон из-за угрозы смерти

Олимпийская чемпионка 2014 года в эстафете украинка Елена Пидгрушная раскрыла подробности проблем с сердцем, из-за которых ей пришлось досрочно завершить сезон.

Ранее стало известно, что по результатами комплексного обследования, врачи диагностировали у спортсменки острую стадию миокардита — воспаление сердечной мышцы. Проблемы со здоровьем начались у биатлонистки в январе после перенесенного заболевания

32-летняя Пидгрушная отметила, что решение завершить сезон было принято вовремя, что помогло избежать усугубления проблем с сердцем.

"Учитывая то, что всё было сделано вовремя, моей жизни и здоровью ничего не угрожает. Если бы я продолжила сезон, последствия могли бы быть катастрофическими, вплоть до инвалидности или даже летального исхода. Сейчас врачи говорят, что после полного курса лечения необходим отдых на пару месяцев, а дальше — бегай сколько хочешь", — цитирует Пидгрушную Biathlon.com.ua.

Пидгрушная также является чемпионкой мира 2013 года в спринте.