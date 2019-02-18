СМИ: украинская биатлонистка завершила сезон из-за проблем с сердцем

Капитан сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушая приняла решение досрочно завершить сезон по рекомендации врачей, сообщает biathlon.com.ua.

У биатлонистки выявлены проблемы с сердцем. По результатами комплексного обследования, врачи диагностировали острую стадию миокардита — воспаление сердечной мышцы.

Сообщается, что проблемы со здоровьем начались у 32-летней спортсменки в январе после перенесенного заболевания. В нынешнем сезоне Пидгрушная занимает 36-е место в общем зачете Кубка мира, за что неоднократно подвергалась нападкам со стороны болельщиков сборной Украины.