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СМИ: украинская биатлонистка завершила сезон из-за проблем с сердцем 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Капитан сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушая приняла решение досрочно завершить сезон по рекомендации врачей, сообщает biathlon.com.ua.
У биатлонистки выявлены проблемы с сердцем. По результатами комплексного обследования, врачи диагностировали острую стадию миокардита — воспаление сердечной мышцы.
Сообщается, что проблемы со здоровьем начались у 32-летней спортсменки в январе после перенесенного заболевания. В нынешнем сезоне Пидгрушная занимает 36-е место в общем зачете Кубка мира, за что неоднократно подвергалась нападкам со стороны болельщиков сборной Украины.
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