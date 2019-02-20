«Голосу биатлона» Губерниеву нашли замену

«Чемпионат» сообщает , что телеканал «Матч ТВ» нашел замену комментатору Дмитрию Губерниеву на Чемпионат Европы по биатлону, который пройдет в Минске. Издание назвало его коллегу Леонида Народицкого «новым голосом биатлона».

«Чемпионат» подчеркивает, что причина замены «банальна»: Губерниев будет работать на более статусном турнире — Чемпионате мира по лыжным гонкам в Зеефельде. При этом издание отмечает, что в эпоху «Матч ТВ» биатлона без Губерниева «практически не было», он не комментировал соревнования всего несколько раз из-за других «крупных событий».

По версии «Чемпионата», замена Губерниева на чемпионате станет «королевским подарком» для болельщиков, которые критиковали комментатора в соцсетях.

35-летний Народицкий окончил школу с языковым уклоном и мечтал стать футбольным комментатором. С 21 года он работал на НТВ+, сначала редактировал новости, работал корреспондентом, а затем стал вести выпуски спортивных новостей. По данным «Чемпионата», профильным видом спорта Народицкого является тхэквондо, также он работал с лыжным двоеборьем и прыжками на лыжах с трамплина.

Ранее Губерниева критиковал вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Иржи Гамза. По его мнению, комментатор не помогает развивать биатлон и вообще вредит и российскому, и мировому биатлону, так как ему «нужны только скандалы».