Шипулина попросили вернуться в биатлон

Бе признался, что скучает по гонкам с Шипулиным, который объявил о завершении карьеры и собирается стать депутатом.

"Антон, этот сезон без тебя не такой как прежде. Я бы хотел, чтобы ты вернулся, не хватает твоего позитива, твоих сильных ног. Мы могли бы еще посражаться. Буду рад тебя видеть снова, возвращайся", — поделился Бе во время пресс-конференции.

Шипулин является олимпийским чемпионом 2014 года в эстафете, бронзовым призером Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпионом мира 2017 года в эстафете, шестикратным призером чемпионатов мира.

Ранее российские биатлонисты выиграли супермикст на чемпионате Европы.