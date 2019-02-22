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Шипулина попросили вернуться в биатлон 

Газета.Ru + ещё 8 2 часа назад
Чемпиона Олимпийских игр, восьмикратный чемпион мира Тарьей Бе призвал российского биатлониста Антона Шипулина вернуться в большой спорт, передает "Советский спорт".
Бе признался, что скучает по гонкам с Шипулиным, который объявил о завершении карьеры и собирается стать депутатом.
"Антон, этот сезон без тебя не такой как прежде. Я бы хотел, чтобы ты вернулся, не хватает твоего позитива, твоих сильных ног. Мы могли бы еще посражаться. Буду рад тебя видеть снова, возвращайся", — поделился Бе во время пресс-конференции.
Шипулин является олимпийским чемпионом 2014 года в эстафете, бронзовым призером Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпионом мира 2017 года в эстафете, шестикратным призером чемпионатов мира.
Ранее российские биатлонисты выиграли супермикст на чемпионате Европы.
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Биатлон , Видео , Антон Шипулин , Советский спорт
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