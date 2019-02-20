Биатлонистка из РФ рассказала о страхе перед Кубком мира 

Российская биатлонистка Виктория Сливко, которая заняла шестое место в индивидуальной гонке на чемпионате Европы рассказала, почему не стремилась попасть на Кубок мира.
"Я не думала о том, что я лучшая в российской команде. Все борются и стараются. То, что сегодня у меня получилось чуть лучше ни о чём не говорит. Одна гонка — это не показатель. Конечно, со стрельбой можно справиться, но многое зависело от везения. Сбор в Риднауне прошел по плану, мы выполнили всю запланированную работу. На Кубке IBU мне в этом сезоне спокойнее, я чувствовала себя увереннее. Мне немножко страшно ехать на Кубок мира, поэтому не было рвения туда попасть. Думаю, что я чуть-чуть добавила в сравнении с прошлым годом в лыжном ходе", — рассказала Сливко News.ru
Как сообщал News.ru, Светлана Миронова пообещала лучше подготовиться к чемпионату мира.