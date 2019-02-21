Сливко: мне немного страшно ездить на этапы Кубка мира

Российская биатлонистка Виктория Сливко призналась, что ей спокойнее выступать на Кубке IBU, а соревноваться на этапах Кубка мира ей страшновато.

Сливко в текущем сезоне не выступала на этапах Кубка мира. Биатлонистка принимала участие в Кубке мира в прошлом сезоне.

"Я не говорила такого, что не хочу на Кубок мира. Да, у меня нет такого рвения. На Кубке IBU мне спокойнее, там я чувствую себя увереннее. В прошлом году я бегала на Кубке мира. Я понимаю, что там и как. Мне немного страшно туда ехать. Вот и нет такого рвения и желания туда попасть. По сравнению с прошлым годом, думаю, чуть-чуть добавила. На лыжне чувствую себя точно увереннее", — сказала Сливко журналистам.

Сливко в среду в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Белоруссии стала шестой, допустив три промаха. Она показала лучший результат среди россиянок.