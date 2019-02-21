Российские биатлонисты Евгения Павлова и Дмитрий Малышко выиграли золото в супермиксте на чемпионате Европы в Раубичах (Беларусь). Серебро завоевали шведы. Бронзовыми призёрами стали французы.
Биатлон. Чемпионат Европы. Раубичи, Беларусь Супермикст 1. Россия (Евгения Павлова, Дмитрий Малышко) — 36.30,0 (1+9). 2. Швеция (Анна Магнуссон, Йеспер Нелин) — +20,6 (0+6). 3. Франция (Лу Жанмонно, Аристид Бег) — +29,0 (0+6).
Сегодня, 21 февраля, в Раубичах также состоится смешанная эстафета. Чемпионат Европы по биатллону завершится 24 февраля.