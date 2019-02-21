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Павлова и Малышко выиграли золото в супермиксте на ЧЕ по биатлону в Раубичах 

Чемпионат.com + ещё 41 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Российские биатлонисты Евгения Павлова и Дмитрий Малышко выиграли золото в супермиксте на чемпионате Европы в Раубичах (Беларусь). Серебро завоевали шведы. Бронзовыми призёрами стали французы.
Биатлон. Чемпионат Европы. Раубичи, Беларусь Супермикст 1. Россия (Евгения Павлова, Дмитрий Малышко) — 36.30,0 (1+9). 2. Швеция (Анна Магнуссон, Йеспер Нелин) — +20,6 (0+6). 3. Франция (Лу Жанмонно, Аристид Бег) — +29,0 (0+6).
Сегодня, 21 февраля, в Раубичах также состоится смешанная эстафета. Чемпионат Европы по биатллону завершится 24 февраля.
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Биатлон , Евгений Павлов , Дмитрий Малышко , Аристид Бег , Анна Магнуссон , Йеспер Нелин , Евгения Павлова
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