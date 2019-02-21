Как российские биатлонисты Павлова и Малышко стали чемпионами Европы

На чемпионате Европы по биатлону в Белоруссии завершился второй соревновательный день, который принёс россиянам первую медаль. В супермиксте Дмитрий Малышко Евгения Павлова одержали уверенную победу несмотря на штрафной круг. А вот в смешанной эстафете отечественная команда заняла обидное четвёртое место.

Уверенность Малышко и штрафной круг Павловой

Стартовавший накануне в белорусских Раубичах чемпионат Европы по биатлону начался для россиян не самым удачным образом. Отечественные спортсмены не сумели завоевать медали в индивидуальных гонках, хотя в Белоруссию приехал основной состав сборной. При этом практически все россияне допустили большое число промахов на огневых рубежах.

Однако в тренерском штабе не стали посыпать голову пеплом после локальной неудачи. Так, наставник сборной Анатолий Хованцев посетовал на не самые благоприятные для стрельбы погодные условия.

«Сильный ветер. Спортсмены старались выдерживать порывы, но всё равно нужно было быстрее стрелять и уходить. Неизвестно, сколько по времени можно пережидать порывы», — цитирует специалиста «Матч ТВ».

Причём если неудачи в индивидуалках ещё можно было списать на погоду, то слабые результаты в эстафетных гонках оправдать перед болельщиками было бы гораздо сложнее, поскольку российская команда была одним из фаворитов как супермикста, так и смешанной эстафеты.

На первую гонку тренерский штаб поставил дуэт, составленный из олимпийского чемпиона Сочи Дмитрия Малышко и отлично начавшей сезон Евгении Павловой.

И пусть на первых этапах Кубка мира нового года спортсменка чувствовала себя не лучшим образом, перерыв должен был пойти ей на пользу. Хотя определённые опасения у фанатов вызывали результаты индивидуальной гонки, в которой Павлова заняла лишь 33-е место и допустила шесть промахов. Однако равных соперников у россиян в данной гонке всё же не было.

Тем не менее Павлова начала гонку не слишком удачно и допустила два промаха уже на первом огневом рубеже. К счастью, ей быстро удалось догнать конкуренток. На стойке первого этапа Евгения отработала чисто и передала эстафету Малышко, находясь в группе лидеров.

Дмитрий же подтвердил высокий класс и прошёл свой этап идеально — ноль промахов и первое место.

В этот момент некоторым могло показаться, что сборная России одержит уверенную победу, но в этот момент интригу в гонку решила вернуть Павлова. На лёжке биатлонистка не сумела закрыть мишень тремя дополнительными патронами и отправилась на штрафной круг. На дистанцию Евгения вернулась лишь шестой с полуминутным отставанием от лидирующих норвежцев.

К счастью, к стойке россиянка серьёзно сократила отрыв от соперниц и чисто отработала на рубеже. Малышко ушёл на последний этап третьим с совсем небольшим отставанием от Норвегии и Франции.

После лёжки от трио лидеров «отвалился» допустивший три промаха Аристид Бегю. Дмитрий же оставил незакрытой одну мишень и пустился в погоню за бронзовым призёром индивидуалки Эндре Стрёмсхеймом. Она увенчалась успехом, и на стойку биатлонисты пришли вместе.

Однако россиянин за счёт опыта грамотно закрылся от ветра за спиной занявшего первый щит норвежца и не без помощи дополнительных партонов закрыл все мишени. Скандинав же «застрелился» и уехал сразу на три штрафных круга.

В итоге отечественная сборная положила в свою копилку комплект золотых медалей. Серебро досталось шведам, а бронза — французам. Норвежцы же и вовсе остались без наград.

«Спасибо сервис-бригаде, спасибо тренерам. Спасибо, что вели по дистанции. Лыжи работали отлично. Да, я завалила «лёжку», сделала поправку и вообще не понимала, куда выстрелила. Потом, оказалось, там поддувал ветерок, и все пули прошли чуть мимо. Пришлось отыгрывать ногами», — рассказала Павлова после гонки.

Малышко также порадовался удачному результату и тому факту, что ему впервые в карьере удалось завоевать золото ЧЕ.

«Не скажу, что это проходной старт. Это один из финальных турниров перед чемпионатом мира. Хочется выступить здесь достойно. Надеюсь, не ограничимся одной золотой медалью. Лично я воспринимаю эти старты очень серьёзно», — отметил спортсмен.

Замена Старых и обидный результат

Правда, в последний момент Старых из-за болей в спине заменили на Светлану Миронову , но это было даже к лучшему, учитывая провальный результат опытной спортсменки в индивидуальной гонке и, напротив, хороший ход биатлонистки из Томской области.

Однако как Сливко, так и Миронова вновь не лучшим образом проявили себя на огневых рубежах. Обе допустили по три промаха и не сумели побороться за попадание в первую тройку.

Елисеев с Цветковым изо всех сил пытались исправить ситуацию. Матвей с Максимом на двоих не допустили вообще ни одного промаха, но и этого не хватило для завоевания медали. Дело в том, что Цветков на последнем этапе не справился со скоростью соперников и несмотря на идеальную стрельбу и финишировал на обидном четвёртом месте, что в преддверии чемпионата мира, конечно, не радует.

Победу же одержали шведы, которые в упорной борьбе опередили немцев и белорусов. Причём хозяева соревнований лидировали с первого этапа и были особенно близки к победе после третьего, когда Роман Елётнов отправил в бой Сергея Бочарникова с преимуществом в почти 20 секунд над ближайшим соперником.