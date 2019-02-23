Биатлонистка Павлова: или я кран, или лыжи не едут

Россиянка Евгения Павлова прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на 7,5 км на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах.

«Не могу сказать, как работали лыжи, потому что мне сложно понять своё состояние. Или я — кран, или лыжи не едут», — приводит слова Павловой «Матч ТВ».

Она отметила, что пока никто из команды не жаловался на работу лыж.

«Пока всё нормально. Сон, биохимия хорошие. Посмотрим с тренерами, что делать дальше. У нас дружная команда, очень рада за девчонок, что у них получается показывать хорошую скорость», — добавила 25-летняя биатлонистка.

По итогам гонки Павлова заняла 18-е место, допусти один промах на двух огневых рубежах.

Ранее сообщалось, что Екатерина Юрлова-Перхт высказалась о своём выступлении в спринте на ЧЕ по биатлону в Раубичах.