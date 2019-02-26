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Шипулин нашёл новое занятие 

News.ru + ещё 17 2 часа назад
Бывший биатлонист сборной России Антон Шипулин будет комментировать чемпионат мира по биатлону, который пройдёт в шведском Эстерсунде, рассказал он в программе «Вечерний Ургант».
На каких именно гонках будет работать Шипулин, не уточняется.
Спортсмен объявил о завершении карьеры 25 декабря 2018 года, назвав спорт «грязным» после ряда допинговых скандалов вокруг сборной России. Шипулин — олимпийский чемпион 2014 года и серебряный призёр Игр-2010, чемпион мира-2017. 11 раз биатлонист побеждал в личных гонках на этапах Кубка мира и столько же — в эстафетах. После ухода из спорта Шипулин заявил о намерении стать депутатом Госдумы.
Мировое первенство пройдёт с 7-го по 17 марта 2019 года.
Юрист нашёл способ спасти биатлонистку от санкций WADA, писал News.ru.
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Биатлон , Видео , Антон Шипулин , Госдума , Всемирное антидопинговое агентство
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