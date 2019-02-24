Хованцев отреагировал на информацию о незаявке Логинова на ЧЕ по биатлону

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прояснил ситуацию по поводу информации о незаявке Александра Логинова на чемпионат Европы в белорусских Раубичах.

«Мы заявляли семь человек. Логинов — в числе этих семи. Откуда это возникло, что он вне команды был? Из-за моих слов, что он отказался бежать. Мотивация? Он говорил: «Я не хочу отбирать место ни у кого из команды, которая готовилась. Давайте, я лучше не побегу». Я заставил его позвонить Касперовичу. Он дал добро», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Он также ответил на вопрос, сможет ли Логинов принять участие во всех гонках на чемпионате мира.

«Конечно, он способен работать. Думаю, что полная эстафета и индивидуальная гонка. Пока так. Будем учитывать его состояние. Возможно, смешанная эстафета», — добавил Хованцев.

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