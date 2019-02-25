Стал известен состав биатлонистов на Универсиаду 

Тренерский штаб огласил состав сборной России по биатлону на предстоящую Всемирную зимнюю Универсиаду, которая пройдёт в Красноярске.
Как стало известно News.ru, от мужской сборной заявлены Александр Дедюхин, Евгений Крюков (оба — Красноярский край), Дмитрий Иванов, Никита Поршнев (оба — Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО)), Эдуард Латыпов, Алексей Петров (оба — республика Башкортостан), Василий Томшин (Санкт-Петербург) и Алексей Чулев (Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)).
В состав женской сборной вошли Валерия Васнецова (Пермский край), Тамара Воронина, Ирина Казакевич (обе — Свердловская область), Наталья Гербулова, Елена Чиркова (обе — Красноярский край), Елизавета Каплина, Екатерина Мошкова (обе — ХМАО), Эмма Тимербулатова (Тюменская область).
Универсиада пройдёт со 2 по 12 марта.
Ранее News.ru сообщал, что хоккеисты начали официальные тренировки на Универсиаде.