Стал известен состав биатлонистов на Универсиаду

Тренерский штаб огласил состав сборной России по биатлону на предстоящую Всемирную зимнюю Универсиаду, которая пройдёт в Красноярске.

Универсиада пройдёт со 2 по 12 марта.

Ранее News.ru сообщал, что хоккеисты начали официальные тренировки на Универсиаде.