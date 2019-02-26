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РУСАДА объяснило проблемы биатлонистки с WADA 

News.ru 4 часа назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Первый заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая прокомментировала ситуацию с биатлонисткой Маргаритой Васильевой, пропустившей несколько допинг-контролей.
По словам Пахноцкой, у биатлонистки должно было возникнуть желание разобраться с правилами заполнения профиля в системе АДАМС, где фиксируются все сдачи допинг-проб. Пахноцкая добавила, что в сборной России есть даже специальный консультант, который занимается данным вопросом.
«У биатлонистки должно было иметься желание научиться вести свой профиль АДАМС, а если оно отсутствует, то от этого и все проблемы, которые у нее имеются сейчас. Спортсмен всегда может позвонить в РУСАДА за консультацией, этого Васильева почему-то не сделала», — приводит слова Пахноцкой ТАСС.
Васильева за 12 месяцев пропустила три допинг-теста, за что ей грозит дисквалификация.
Биатлонистка дебютировала на этапах Кубка мира в 2018 году. На этапе в Оберхофе она завоевала золотую медаль в эстафете, в личных гонках не поднималась выше 13 места. Кандидатура Васильевой рассматривалась для участия в чемпионате мира-2019 в Эстерсунде.
Юрист нашёл способ спасти биатлонистку от санкций WADA, писал News.ru.
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Биатлон , Маргарита Васильева , Всемирное антидопинговое агентство , ИТАР-ТАСС
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