РУСАДА объяснило проблемы биатлонистки с WADA

Первый заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая прокомментировала ситуацию с биатлонисткой Маргаритой Васильевой , пропустившей несколько допинг-контролей.

По словам Пахноцкой, у биатлонистки должно было возникнуть желание разобраться с правилами заполнения профиля в системе АДАМС, где фиксируются все сдачи допинг-проб. Пахноцкая добавила, что в сборной России есть даже специальный консультант, который занимается данным вопросом.

«У биатлонистки должно было иметься желание научиться вести свой профиль АДАМС, а если оно отсутствует, то от этого и все проблемы, которые у нее имеются сейчас. Спортсмен всегда может позвонить в РУСАДА за консультацией, этого Васильева почему-то не сделала», — приводит слова Пахноцкой ТАСС.

Васильева за 12 месяцев пропустила три допинг-теста, за что ей грозит дисквалификация.

Биатлонистка дебютировала на этапах Кубка мира в 2018 году. На этапе в Оберхофе она завоевала золотую медаль в эстафете, в личных гонках не поднималась выше 13 места. Кандидатура Васильевой рассматривалась для участия в чемпионате мира-2019 в Эстерсунде.