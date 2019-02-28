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Российской биатлонистке фанаты желают смерти 

Газета.Ru + ещё 2 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Российская биатлонистка Виктория Сливко вспомнила о негативе, который писали ей фанаты в соцсетях, передает "Тюменская арена".
По ее словам, в интернете писали сплошной негатив вплоть до пожеланий смерти.
Перед гонкой на чемпионате России Сливко в директ инстаграма пришло издевательское сообщение.
"Пробеги сегодня плохо, я поставил тысячу рублей на то, что ты стрельнешь по воробьям", — писал ей недоброжелатель.
Спортсменка пробежала гонку без промахов и финишировала второй. Болельщики сочли это неудачей и стали желать ей смерти.
В настоящий момент биатлонистка закрыла директ от незнакомых.
24-летняя спортсменка выступала на этапах Кубка мира в январе 2018 года. На чемпионате Европы-2019 она не смогла завоевать наград.
Ранее в отношении биатлонистки Маргариты Васильевой открыто дело.
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