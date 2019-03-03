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В СБР рассказали, почему Бабиков пропустит ЧМ по биатлону 

RT на русском + ещё 11 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв признался, что Антон Бабиков и Виктория Сливко пропустят чемпионат мира в шведском Эстерсунде, так как могут занять первые места в общем зачёте Кубка IBU, что гарантирует дополнительную квоту на этапы Кубка мира для национальной сборной в следующем сезоне.
«Мы приняли совместное решение, что Бабиков и Сливко пропустят чемпионат мира, потому что им необходимо зарабатывать квоты для сборной на следующий сезон», — цитирует Драчёва ТАСС.
По его мнению, нет смысла ехать на ЧМ без гарантии выступления там. Он отметил, что решение о продолжении выступления спортсменов в Кубке IBU было стратегическим.
«Лучше остаться в альпийских горах, провести там спокойно три гонки и заработать очки, чтобы на первом этап Кубка мира в следующем году у нас на старт могло выйти по семь спортсменов», — добавил глава СБР.
Ранее сообщалось, что Васильева примет участие в ЧМ по биатлону, если будет оправдана в деле о пропуске допинг-тестов.
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Комментарии1
Биатлон , Владимир Драчев , Виктория Сливко , Антон Бабиков , ИТАР-ТАСС
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