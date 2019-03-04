Фуркад вернулся к травле Логинова

Французский биатлонист Мартен Фуркад вновь раскритиковал россиянина Александра Логинова за употребление допинга. Его слова приводит SVT.

Фуркад заявил, что для него критиковать допинг значит защищать себя, потому что это единственное доказательство того, что он не употреблял запрещенные вещества. Он отметил, что проверки на допинг уже ничего не значат. «Когда я говорю, что меня проверяют 30 раз в год, мне не верят, потому что проверки можно обойти», — добавил биатлонист.

Фуркад выразил мнение, что Логинов, вернувшись после дисквалификации, стал сильнее. «Возможно, я слишком много критикую его, но я не единственный, кто не верит Логинову. Однако только я и Себастьян Самуэльссон не боимся критиковать его открыто», — сказал он.

Логинов с ноября 2014 года по ноябрь 2016-го был отстранен от спорта за применение запрещенного препарата эритропоэтина. После окончания дисквалификации часть биатлонистов выступили против его возвращения в спорт. В частности, Фуркад обвинял Логинова в том, что он не объяснился перед другими биатлонистами.