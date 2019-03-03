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Фуркад объяснил критику Логинова 

Газета.Ru + ещё 3 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад объяснил свою критику российского биатлониста Александра Логинова, передает "Советский спорт".
Фуркад вместе с норвежским спортсменом Себастьяном Самуэльссоном постоянно критически высказывается в адрес россиянина, который вернулся после двухлетней дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил.
"Логинов принимал эритропоэтин и вернулся более сильным, чем был раньше. Я не единственный, кто ему не доверяет, но только мы с Себастьяном Самуэльссоном говорим об этом", — приводит слова французского биатлониста SVT.
Логинов занимает второе место в общем зачете Кубка мира.
Ранее стал известен состав сборной России для участия в ЧМ по биатлону.
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Биатлон , Александр Логинов , Советский спорт
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