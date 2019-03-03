Фуркад объяснил критику Логинова

Фуркад вместе с норвежским спортсменом Себастьяном Самуэльссоном постоянно критически высказывается в адрес россиянина, который вернулся после двухлетней дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил.

"Логинов принимал эритропоэтин и вернулся более сильным, чем был раньше. Я не единственный, кто ему не доверяет, но только мы с Себастьяном Самуэльссоном говорим об этом", — приводит слова французского биатлониста SVT.

Логинов занимает второе место в общем зачете Кубка мира.

Ранее стал известен состав сборной России для участия в ЧМ по биатлону.