Допинг-шлагбаум? Васильеву могут лишить ЧМ

Тренерский штаб сборной России огласил список биатлонистов, которые в составе национальной команды поедут на чемпионат мира. Маргарита Васильева , оставшаяся вне заявки, сможет поучаствовать на турнире в случае успешного рассмотрения своего дела по пропуску трех допинг-тестов в течение года.

3 марта тренерский штаб сборной России по биатлону объявил состав на чемпионат мира.

Турнир пройдет с 7 по 17 марта в шведском Эстерсунде.

Биатлонистка Маргарита Васильева выступит на турнире, если избежит наказания за пропуск трех допинг-тестов.

Ситуацию со спортсменкой уже прокомментировал президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев . Он отметил, что окончательное решение по Васильевой будет принято в ближайшие дни.

«Решение по Васильевой ждем 4-5 марта — без него ее взять на чемпионат мира мы не можем», — приводит слова Драчева ТАСС.

И пока Васильева не отстранена от соревнований, она в субботу уже успела принять участие в спринте на этапе Кубка IBU, где пришла к финишу седьмой, и может выступить в следующих гонках этого турнира.

К сожалению, третий флажок в системе АДАМС, где спортсмены отмечают места своего ежедневного пребывания (каждый день спортсмен из пула тестирования обязан быть доступен в течение часа для допинг-офицеров), фактически означает дисквалификацию.

Метка напротив фамилии Васильевой появилась перед этапом Кубка мира в канадском Кэнморе, прошедшего с 7 по 11 февраля. Допинг-офицеры прибыли к ней домой в Красноярск, в то время как спортсменка уже вылетала из местного аэропорта на соревнования.

Однако, несмотря на появление третьего предупреждения в системе, означающего реальные проблемы, спортсменка бежала обе личные гонки в Канаде, а на этапе Кубка IBU в Солт-Лейк-Сити принимала участие в смешанной эстафете и стала седьмой в спринте в Отепя.

Девушка тогда быстро отреагировала на случившийся с ней скандал, опубликовав пост в инстаграме с объяснением инцидента.

«Так дело не пойдет, не могу молчать и держать всех в неведении. Прошу всех болельщиков успокоиться.

Первый визит ко мне был в мае, когда все спортсмены отдыхали, в том числе и я. Я поставила часовой интервал «дома в семь утра» и должна была в это время ждать комиссаров, но уехала в институт и забыла про антидопинговую организацию.

Второй визит был в Белокурихе на восстановительном сборе. Мне надо было срочно лететь в Красноярск, мы купили билет, и я улетела, а утром ко мне приехали комиссары.

Третий визит был, когда я улетела в Америку: я не учла часовые пояса, и ко мне приехали домой в Красноярск. А уже на следующий день комиссары приехали ко мне в Канаду, но мне уже поставили пропуск», — посетовала атлетка.

Васильеву могут дисквалифицировать сроком до двух лет с аннулированием ее результатов после получения третьего флажка, и это будет иметь печальные последствия для сборной в Кубке наций, где Россия борется со Швецией за сохранение максимальной квоты спортсменок в личных гонках на следующий сезон.

Необходимо заметить, что в заявке сборной не оказалось и чемпиона мира 2017 года в эстафете Антона Бабикова , проведшего большую часть стартов нынешнего сезона в Кубке IBU.

Это второе по значимости биатлонное соревнование, где россиянин сейчас возглавляет общий зачет. Следующий этап данного турнира пройдет в итальянском Валь-Мартелло с 14 по 17 марта.

Виктор Никитин , личный тренер российского биатлониста, отметил, что выступление вместо чемпионата мира на этапе Кубка IBU не является решением его подопечного.

Решение принимали тренерский штаб во главе с Анатолием Хованцевым и главой Союза биатлонистов России Владимиром Драчевым. Это их решение, а не Антона. Да, у него есть шанс занять первое место в общем зачете Кубка IBU, но это коммерческий старт, а чемпионат мира есть чемпионат мира. Там спортсмен представляет страну»,