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Хованцев о лишнем штрафном круге Гараничева: сам лишил себя борьбы за бронзу, цирк 

RT на русском + ещё 77 6 часов назад
Фото: RT на русском
Старший тренер мужской сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал ситуацию с Евгением Гараничевым, который пробежал лишний штрафной круг в гонке преследования на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.
«Это ошибка спортсмена, мы не могли ему подсказать. Мы всегда говорим спортсменам после стрельбы смотреть на щит. В итоге он сам себя лишил борьбы за третье место. Это нечто, цирк», — приводит слова Хованцева ТАСС.
При этом он отметил, что спортсмен не будет наказан за данный эпизод.
По итогам пасьюта Гараничев занял девятое место, став лучшим среди россиян, с отставанием от лидера в 48,3 секунды. Победителем стал украинец Дмитрий Пидручный.
Ранее сообщалось, что Гараничев пробежал лишний штрафной круг в гонке преследования на ЧМ по биатлону.
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Биатлон , Дмитрий Пидручный , Евгений Гараничев , ИТАР-ТАСС
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