Хованцев о лишнем штрафном круге Гараничева: сам лишил себя борьбы за бронзу, цирк

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал ситуацию с Евгением Гараничевым , который пробежал лишний штрафной круг в гонке преследования на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.

«Это ошибка спортсмена, мы не могли ему подсказать. Мы всегда говорим спортсменам после стрельбы смотреть на щит. В итоге он сам себя лишил борьбы за третье место. Это нечто, цирк», — приводит слова Хованцева ТАСС

При этом он отметил, что спортсмен не будет наказан за данный эпизод.

По итогам пасьюта Гараничев занял девятое место, став лучшим среди россиян, с отставанием от лидера в 48,3 секунды. Победителем стал украинец Дмитрий Пидручный

Ранее сообщалось, что Гараничев пробежал лишний штрафной круг в гонке преследования на ЧМ по биатлону.