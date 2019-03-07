Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Евгений Устюгов рассказал МАТЧ ТВ об одном эпизоде из своей спортивной карьеры.
Инцидент произошел на масс-старте в Поклюке на последнем рубеже.
"Спортсмен, который шел первым, как бы невзначай, перед стрельбой резко притормозил, из-за чего все остальные коврики присыпало снегом. Он же спокойно встал на первую установку и начал стрелять. Остальным же, в том числе и мне, пришлось стучать лыжами по коврикам, чтобы их очистить. Потратили на это какое-то время, поволновались и переключились со стрельбы на такую неприятную вещь. Понятно, что это было сделано намеренно. Если это мое интервью переведут иностранные журналисты, то этот биатлонист сразу поймет, что речь идет про него. И подобных маленьких историй — масса", — заявил бывший биатлонист.
Евгений Устюгов завершил карьеру биатлониста в 2014-м году.