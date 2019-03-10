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Норвежская биатлонистка стала «сучкой» и обыграла немку на финише гонки 

Lenta.ru + ещё 16 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф рассказала, как ей удалось обойти немку Лауру Дальмайер на финише гонки преследования на чемпионате мира в Эстерсунде. Слова спортсменки приводит NRK.
Биатлонистки соперничали за серебро и перед финишем шли параллельно, однако на последнем повороте Экхофф заняла более выгодную позицию и не дала сопернице выйти вперед. Норвежка объяснила, что она должна была стать «сучкой» и занять свое место.
Экхофф вспомнила, что немного опасалась того, что победила не по правилам, однако уже после финиша поняла, что сумела выиграть чисто.
В итоге норвежка заняла второе место, Дальмайер, уступив 0,2 секунды, завоевала бронзовую медаль. Золото выиграла немка Дениз Херрман.
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Биатлон , Лаура Дальмайер
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