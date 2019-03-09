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Медаль Логинова стала первой для сборной России в спринте на ЧМ с 2009 года 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Александр Логинов стал первым российским биатлонистом с 2009 года, сумевшим завоевать медаль в спринтерской гонке на чемпионатах мира.
Знаковое событие произошло на мировом первенстве 2019 года в шведском Эстерсунде.
В предыдущий раз россияне завоевали награду в спринтерской гонке на чемпионате мира 2009 года в южнокорейском Пхёнчхане. Тогда Ольга Зайцева завоевала бронзу. В мужских соревнованиях предыдущую награду в спринте выиграл Максим Чудов, завоевав золото морового первенства 2008 года в Эстерсунде.
Ранее сообщалось, что Логинов завоевал серебро в спринте на ЧМ по биатлону.
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Биатлон , Александр Логинов , Ольга Зайцева , Максим Чудов
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