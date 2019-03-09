Медаль Логинова стала первой для сборной России в спринте на ЧМ с 2009 года

Александр Логинов стал первым российским биатлонистом с 2009 года, сумевшим завоевать медаль в спринтерской гонке на чемпионатах мира. Знаковое событие произошло на мировом первенстве 2019 года в шведском Эстерсунде. В предыдущий раз россияне завоевали награду в спринтерской гонке на чемпионате мира 2009 года в южнокорейском Пхёнчхане. Тогда Ольга Зайцева завоевала бронзу. В мужских соревнованиях предыдущую награду в спринте выиграл Максим Чудов , завоевав золото морового первенства 2008 года в Эстерсунде. Ранее сообщалось, что Логинов завоевал серебро в спринте на ЧМ по биатлону.