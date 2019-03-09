Александр Логинов стал первым российским биатлонистом с 2009 года, сумевшим завоевать медаль в спринтерской гонке на чемпионатах мира.
Знаковое событие произошло на мировом первенстве 2019 года в шведском Эстерсунде.
В предыдущий раз россияне завоевали награду в спринтерской гонке на чемпионате мира 2009 года в южнокорейском Пхёнчхане. Тогда Ольга Зайцева завоевала бронзу. В мужских соревнованиях предыдущую награду в спринте выиграл Максим Чудов, завоевав золото морового первенства 2008 года в Эстерсунде.
Ранее сообщалось, что Логинов завоевал серебро в спринте на ЧМ по биатлону.