«Логинов украл медаль. Ждём допинг-тестов». Травля Логинова началась с Украины

Главный успех российского биатлониста омрачён. Логинову не рады на чемпионате мира и называют мошенником. Так будет всегда, пока он молчит.

О допинге Логинова будут помнить всегда

Уже в третьей гонке чемпионата мира по биатлону в Эстерсунде сборная России взяла медаль. Роскошь по нынешним-то временам. В мужском спринте вице-лидер Кубка мира Александр Логинов с блестящей стрельбой уступил только норвежцу Йоханнесу Бё и показал всему миру, что подошёл к главному старту сезона в отличной форме. Миру это, разумеется, не понравилось.

«Норвежец Йоханнес Бё выиграл спринт на чемпионате мира. Россиянин Александр Логинов, отбывший двухлетнюю дисквалификацию за допинг, завоевал серебро», — под таким соусом подали новость об итогах гонки многие западные СМИ. Не в отдельном абзаце, не среди прочих фактов, а прямо так — чтобы каждому прочитавшему стало ясно: русский спортсмен обманщик, ему доверять нельзя, и вообще его медаль нечестная. Болезненнее всего подиум Логинова восприняли на Украине, где его открыто обвинили в краже награды у Дмитрия Пидручного.

«Любой адекватный биатлонист ненавидит Логинова»

Статья о мужском спринте на одном из ведущих спортивных сайтов страны вышла под заголовком «Логинов украл у Пидручного медаль чемпионата мира. Ждем допинг-тест». И посвящена она не лучшей гонке в карьере своего спортсмена, а допинговой истории россиянина. «Есть биатлонист, которого не уважает весь мировой биатлон, — Александр Логинов. Именно он в этот раз завоевал серебряную награду …>. Из биатлониста, которым все восхищались, он превратился в главного врага мирового биатлона. Ему удалось в юниорском возрасте успешно бороться на равных с более именитыми и опытными спортсменами, выигрывать у них борьбу за подиум на этапах Кубка мира. Но он оказался мошенником. Сам семикратный обладатель Кубка мира Мартен Фуркад шесть лет назад делал похвальные отзывы в адрес россиянина, а сейчас, как и любой другой адекватный биатлонист, просто ненавидит его», — пишет Sport.ua.

«Хотелось бы, чтобы Логинова не было на чемпионате мира»

Логинова такой постановкой вопроса уже не удивишь. Он целенаправленно готовился к шведским соревнованиям и прекрасно осознавал, с чем придётся столкнуться в случае малейших успехов. После спринта лидер сборной России охотно фотографировался с журналистами, а вот от общения с прессой отказался до конца турнира. Можно, конечно, списать его поведение на желание сохранить концентрацию, но почему-то есть уверенность, что, не тянись за ним допинговый шлейф, Саша без проблем выделил бы 10 минут на разговор с представителями СМИ.

После одной из январских гонок Кубка мира Логинов сказал, что «вообще готов поговорить о допинге», но так и не поговорил. Видимо, не готов. Да и делать это надо было сразу после дисквалификации, по собственной воле, а не под гнётом биатлонной общественности. Зато швед Себастиан Самуэльссон всегда открыт для общения. Даже после 29-го места в спринте.

«Мне бы хотелось, чтобы его здесь не было. Правила такие, какие есть, но мне кажется, что правила могли бы быть более строгими. Если кто-то был дисквалифицирован за ЭПО, то он должен оставаться под запретом, независимо от того, является ли он русским, немцем, шведом или Логиновым», — сказал Самуэльссон Dagbladet.

Самуэльссон помогает Логинову

На самом деле, Самуэльсон, сам того не осознавая, работает на так ненавистного ему Логинова. Был бы он поадекватнее, говорил бы реже, но чётче, без припадочной пены — и у Александра реально могли бы возникнуть проблемы. А так уже даже в биатлонном сообществе Себастиана воспринимают как фрика и относятся к нему снисходительно. Думающие лидеры мирового биатлона понимают, что скандалы приходят и уходят, а собственные результаты уже не поправишь. Представьте, как безусловно талантливый Самуэльссон будет рассказывать лет через десять, что провалился на домашнем чемпионате мира из-за допингиста Логинова. Ну смешно же.

«Истории с Логиновым и Йохауг — разные»

Однако голос разума среди этой вакханалии всё-таки пробивается. Легендарный Уле-Эйнар Бьорндален в русофобии никогда замечен не был, но и он открыто говорит: случаи с Логиновым и норвежской лыжницей Йохауг — разные.

«Я практически не сомневаюсь, что в вашей стране истории с Логиновым и Йохауг расценивают как равнозначные. Мы в Норвегии считаем, что эти допинговые случаи отличаются. Тот вид ЭПО не идёт ни в какое сравнение с тем, что использовалось как крем для губ. Это совсем разные истории, совсем», — сказал Бьорндален в программе «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».

Да, можно свалить слова Бьорндалена на желание защитить соотечественницу, но лучше бы к ним прислушаться. Тереза сразу после положительной допинг-пробы собрала пресс-конференцию, а Логинов за пять лет не нашёл возможности объясниться. Философия Александра Логинова и его сторонников заключается в том, что можно нарушить правила, понести наказание и выступать дальше. С точки зрения закона — не подкопаешься. Но тогда не стоит ждать, что к тебе будут относиться как к своему.