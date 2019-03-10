Да что это было?! Как странная мишень похоронила шансы России на медаль

На последний круг пасьюта Евгений Гараничев ушёл бы явным претендентом на бронзу ЧМ. Но ему пришлось пройти штрафной круг, которого не было.

Чемпионка с прошлым

Ай да Дениза Херрман. Ай, да красавица. Вот уж победила, так победила на чемпионате мира спортсменка с допинговым прошлым. Вот уж набросила, так набросила известно куда известно что. Скажете, что только русских патриотов волнует золотая медаль девушки, которую ловили на допинге? Разумеется, только их. Всяких чистых Самуэльссонов и пушистых Фуркадов это вообще не касается. Она же честно призналась, что перепутала препараты от лечения — молодец, нашла в себе силы, пережила наказание, в том числе и моральное. Теперь ты больше не допингист. И мы плюсуем этой позиции двумя руками.

Ну а дальше известная пластинка: «Самуэльссоны» не хотят видеть Логинова на чемпионате мира, потому что он не… ну что-то не. Не рассказывает всем подробности, в красках и деталях. Херрман вот рассказала — и все видеть ее хотят. Ясно, что слова типа «проблемы шведской лаборатории чистых не… волнуют, потому что это совсем другой допинг» найдутся и в этот раз. Просто подождать и поржать.

Фуркад — торт

Ладно, давайте к гонке. К пасьюту, в котором Логинов волею серебряной медали в спринте стартовал вторым. И перед которым он в очередной раз и узнал, что его не хотят видеть здесь. Кроме Логинова у нас имелся Гараничев и его отставание почти в полторы минуты от лидера (в гонке преследования отыгрывалось и не такое). Ну и Малышко с Елисеевым — для галочки. Они были слишком далеко, чтобы даже на топ-10 претендовать. Бё уехал от Логинова на первом круге, но ещё сильнее Логинов уехал от тех, кто его догонял — Пидручного, Фийона Майе, Детьё. Три секунды к «лёжке» превратились в десять. Бё свои мишени быстро закрыл, а Логинов один раз промазал. Правда, ближайшие преследователи стреляли ещё хуже, зато всё попал Фуркад. Теперь Саша отставал от француза на семь секунд, и на эти же семь секунд опережал Лессера. Гараничев попал всё.

Спокойно, стреляют все

Конечно, россиянин понемножку подъедал француза, при этом сбросить преследователей ему не удавалось. Бё ко второму рубежу имел уже почти минуту преимущества, а Логинов догнал Фуркада. На «лёжке» норвежец промазал раз, но всё равно уехал на круг раньше, чем его преследователи появились на своих ковриках. Условия благоволили всем — Логинов, Фуркад, Вегер, Лессер, старший Бё стреляли без промахов. Как и Гараничев, переместившийся на десятое место. Младший Бё имел 30 секунд преимущества над Фуркадом, Логиновым и Лессером, а эта тройка, в свою очередь, везла 13 секунд Вегеру и 20 — Тарьею Бё.

Теперь и Гараничев

И опять Бё от всех убегал, Логинов возглавил группу преследования, к которой успел присоединиться Вегер. Лидер опять позволил себе промазать, теперь на первой «стойке», но его преимущество всё равно оставалось внушительным. А что было дальше? Все четверо преследователей Бё допустили по два промаха. Их ошибками воспользовались Пидручный, Тарьей Бё, Гигонна, Фийон Майе и… Гараничев. Евгений стрелял точно, на дистанцию ушёл шестым и всего в семи секундах от второго места. Логинов уступал этому же второму месту 25 секунд. То есть, даже для него борьба за медаль всё ещё была актуальной.

Что случилось с Гараничевым?

Вторая «стойка». Бё сразу же махнул мимо цели. И потом ещё раз. И третий раз! Но даже такая стрельба норвежца ничего никому не гарантировала. Пидручный всё попал, все остальные промазали. В том числе и Гараничев. Он отправился на один штрафной круг, но почему-то провел на нём в два раза больше времени, чем старший Бё и Фийон Майе, так же промахнувшийся один раз. Проехал лишний круг? Как так? Очень просто — последняя мишень закрывалась очень медленно, так медленно, что Евгений уже успел рвануть с рубежа и думал, что он промахнулся. Поэтому и решил, что у него два штрафных круга. Вот такие дела.

Ждали не этого

А Пидручный, тем временем, опередил Бё на 15 секунд, сцепил зубы и поехал к золоту чемпионата мира. Бё не хватило дистанции, чтобы его догнать, отыграть он успел лишь половину отставания. Фуркад досрочно проиграл битву за бронзу, на финише разбирались лишь старший Бё и Фийон Майе. Француз оказался чуть быстрее. Гараничев — девятый. Логинов — 14-й, с пятью промахами. Не этого мы ждали, но чьи проблемы-то?